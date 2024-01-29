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عبير صبري.. «حدوتة منسية»

عبير صبري
30 يناير 2024 00:58

محمد قناوي (القاهرة) 

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تخوض الممثلة المصرية عبير صبري البطولة الدرامية عبر مسلسل «حدوتة منسية»، وقالت إنها تجسد شخصية فتاة خفيفة الظل، ومختلفة في المستوى الاجتماعي عن عائلة زوجها، فوالدها ثري يمتلك سيارات لجمع القمامة، وتسيطر على زوجها وعائلته لأنها تنفق عليهم.
أوضحت عبير أن هناك فوارق جذرية تماماً بين شخصيتها الحقيقية وشخصية المسلسل، لذلك قامت بتغيير لون شعرها وصبغه باللون الأحمر، كما أن طريقة نطق الكلمات ومخارج الحروف مختلفة، وهو أمر تطلب مذاكرة الدور بشكل جيد.
ويشارك في البطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي الحالي.
وتنتظر عبير عرض فيلمين انتهت من تصويرهما منذ فترة وتقدم فيهما شخصيتين مختلفتين، وهما «آل هارون» مع منذر رياحنة، وأحمد وفيق، تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، وتجسد خلاله شخصية طبيبة في اليونيسيف ولكنها تعمل في تجارة الآثار، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، حول تشكيل عصابي وخلافات دامية بين تجار الآثار.
 أما الثاني فهو «ليلة العيد»، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، وسيد رجب، ويتناول تعرض المرأة للقهر بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، بين يوم الوقفة وأول يوم العيد وتظهر فيه كزوجة منتقبة ليست على وفاق مع زوجها.
يذكر أن عبير شاركت في رمضان الماضي في مسلسل «جميلة»، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، ويسرا اللوزي، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

عبير صبري
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