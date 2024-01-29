منافسات «شاعر المليون» تتواصل غداً

أبوظبي (وام)

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء، الحلقة الحادية عشرة من البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الحادي عشر، بمشاركة 6 شعراء، عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

يلتقي أعضاء لجنة التحكيم، المؤلفة من د. غسان الحسن ود. سلطان العميمي وحمد السعيد، خلال الحلقة الحادية عشرة من البرنامج، بالشعراء الستة الذين يقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية الثالثة من المرحلة الثانية الـ24، والتي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، والشعراء هم: «آل مدوي الوادعي وفيصل دخيل الله الكسر العتيبي وفيصل جزا الحربي من المملكة العربية السعودية، وفهد الدبداب المطيري من الكويت، وفهد رميّض الشمري من العراق، وفارس بن ناصر الثابتي من اليمن».

وقد نتج عن الحلقة الماضية من البرنامج تأهل الشاعرين عبدالله الشقراني، وفيصل عبيريد العازمي من دولة الكويت، إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم «وليد خالد بن مسعد الدلبحي وطلال بن حسين الحميان الشمري وفواز ناوي العنزي من المملكة العربية السعودية، وناصر هادي المنصوري من الإمارات»، انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون» بداية الحلقة الحادية عشرة، حيث سيُعلن مقدما البرنامج عن نتائج التصويت، والمتأهل للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.