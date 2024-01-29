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«الشارقة للسيارات القديمة» ينطلق الجمعة

«الشارقة للسيارات القديمة» ينطلق الجمعة
30 يناير 2024 00:58

الشارقة (الاتحاد)

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تحت شعار «أكثر من مجرد سيارات»، يدشن نادي الشارقة للسيارات القديمة الجمعة المقبل الدورة الأولى لمهرجان الشارقة للسيارات القديمة، ويستهدف المهرجان جمع عشاق وملاك النماذج الفريدة من المركبات القديمة، وإبراز أهميتها كجزء من التراث الثقافي والتاريخي للدولة والعالم، وتسليط الضوء والتأكيد على دور الشارقة في الاهتمام بثقافة اقتناء السيارات القديمة والعناية بتراثها العالمي.
ويضم المهرجان عدداً من الجلسات الحوارية مع مجموعة من أصحاب الخبرة والمهتمين، وورش عمل تفاعلية، على مدار ثلاثة أيام، بما يعزز تبادل قصص النجاح والتجارب والخبرات، ويمثل فرصة مثالية للتعرف على تاريخ أقدم السيارات التي يمتلكها أعضاء النادي، ونخبة من مقتني السيارات في الإمارات.

نادي الشارقة للسيارات القديمة
الإمارات
الشارقة
مهرجان الشارقة للسيارات
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