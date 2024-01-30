«رزفة الحربية» تصدح في مهرجان الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

يصدح سوق الظفرة التراثي المصاحب للدورة السابعة عشرة من مهرجان الظفرة برزفة الحربية، التي تقدمها فرقة أبوظبي للفنون الشعبية بمشاركة عدد من الفرق المحلية، يومياً من الرابعة إلى العاشرة مساءً.

وقال سعيد الزعابي، مشرف برنامج الفنون في المهرجان: إن الرزفة من الفنون الإماراتية الأصيلة المرتبطة بحياة البداوة والناقة، وقد تميزت بها البيئتان البرية والجبلية، فحركة الرقبة والمعروفة في فن الحربية باسم (اليابس)، وهي تحريك الرقبة للأمام وللخلف، تمت استعارتها من حركة رقبة الناقة أثناء المشي، فيما تحاكي القصائد حياة البراري، وأشار إلى أن فن الرزفة تطور على مدار الزمن، ففي البداية كانت الحربية دون طبول أو إيقاعات، ثم ظهرت إيقاعات الطبول، ومع الألفية الجديدة ظهرت آلة الأورج والعود العربي.