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33 فيلماً تتنافس على جوائز «العين السينمائي»

33 فيلماً تتنافس على جوائز «العين السينمائي»
31 يناير 2024 01:00

العين (الاتحاد)

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بهدف دعم صناع الأفلام الشباب من الإمارات والمنطقة العربية، يحتفي مهرجان «العين السينمائي الدولي» في دورته السادسة، التي تنطلق في مدينة العين الأحد المقبل، بالفيلم القصير من خلال مسابقات «الصقر الإماراتي القصير» و«الصقر الخليجي القصير»، و«أفلام المقيمين»، واختار المهرجان 9 أفلام تتنافس على جائزة «الصقر الإماراتي القصير»، بينها: «قصة نجاح أبوظبي» للمخرج منصور اليبهوني الظاهري، و«ليلى» للمخرج سيف الحضرمي، «دعاء أمل» للمخرج حمد الحمادي، و«حوار الغد: مقابلة مع السيد بلاستيك» للمخرج ياسر النيادي، و«النمر» للمخرج سلطان بن دافون، و«الفضل» للمخرجة سارة النيادي، و«الشيف» للمخرج نواف المطروشي، و«عربانه» للمخرج حسين علي محمد الأنصاري، و«سراب» للمخرج سالم البلوشي، فيما يتنافس 11 فيلماً من دول الخليج في مسابقة «الصقر الخليجي القصير»، و13 فيلماً في مسابقة «أفلام المقيمين».

مهرجان العين السينمائي
العين
الإمارات
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