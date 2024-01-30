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الترفيه

«مسيرة الحضارات».. استعراضات شعبية وأهازيج تراثية

عروض فلكلورية وفنون شعبية في «مسيرة الحضارات» (تصوير: مصطفى رضا)
31 يناير 2024 01:00

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
ضمن أجواء عائلية ترفيهية استثنائية، يواصل «مهرجان الشيخ زايد» بمنطقة الوثبة في أبوظبي، استقطاب الزوار من أنحاء العالم، للاستمتاع بباقة من الفعاليات والأنشطة والعروض المميزة، ومنها «مسيرة الحضارات العالمية»، التي تقدم من خلال الفرق الفنية الجوالة من مختلف أنحاء العالم، الفلكلور الشعبي في مسيرة أسبوعية تجوب ساحات المهرجان.
تعزز مسيرة الحضارات العالمية من أهداف المهرجان كونه ملتقى للحضارات، حيث تلتقي فنون وثقافات العالم المختلفة والمتنوعة وتتمازج الشعوب معاً لتعكس تجمع الحضارات على أرض المهرجان، لنشر رسالة الإمارات الإنسانية للعالم القائمة على التسامح والمحبة والسلام في أجواء حضارية ثقافية ترفيهية.

كرنفال ثقافي
وتشكل «مسيرة الحضارات»، تظاهرة تراثية فنية وكرنفالاً ثقافياً، تنطلق في ساحات المهرجان لتجمع كافة أنواع الفنون الشعبية العالمية التي تتنوع بين الفلكلور والأهازيج التراثية وموروثات الشعوب، وتحظى الفنون الخليجية والعربية والعالمية المختلفة بنصيب مميز من التألق والحضور في ساحات المهرجان خصوصاً أنها تتميز بطابعها الشعبي الأصيل وتعبّر عن الثقافات، حيث يتفاعل الجمهور مع الموروثات الفنية والفلكلورية للشعوب التي تقدمها مجموعة من الفنانين والعازفين من مختلف أنحاء العالم في أجنحة دول الخليج، روسيا، تركيا، تايلاند، الصين، أوزبكستان، أفغانستان، الهند، باكستان، إيران، اليمن، بلاد الشام، أفريقيا، المغرب، مصر، وتونس.

تفاعل كبير
وتشهد «مسيرة الحضارات»، تفاعلاً كبيراً من زوار «مهرجان الشيخ زايد»، للاستمتاع بمشاهدة الملابس الفلكلورية التراثية للدول المشاركة في المسيرة، والتي ترتديها الفرق المحلية والعالمية وتستعرضها أمام ثقافات العالم مع الموسيقى الشعبية المميزة التي تعبر عن حضارات الشعوب.
وتقدم مسارح الأجنحة العربية والعالمية عروضاً يومية متنوعة طيلة أيام المهرجان، تتضمن الفلكلور العالمي والأهازيج الشعبية لمختلف الدول والحضارات على مختلف مسارح المهرجان، كما تعكس الأحياء الشعبية من مختلف دول العالم جوانب مختلفة من هذه الثقافات كالتراث المعماري والأسواق والمنتجات والأهازيج التقليدية. 

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أجواء عائلية
يقدم «مهرجان الشيخ زايد» للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض في الهواء الطلق، والتي تناسب كافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى فرصة للتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات في كافة الأجنحة والأقسام، بالإضافة إلى تجارب طعام جديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية حضارية ثقافية ترفيهية.

عروض استثنائية
تشهد «مسيرة الحضارات» إقبالاً واسعاً من الضيوف والزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، وتتميز الفرق المشاركة بارتداء ملابس فلكلورية مميزة، وتعزف بطرق فنية مختلفة تعبّر عن حضارات الشعوب، وتتميز الفرق بطابعها الشعبي الأصيل وتعبر عن الثقافات المختلفة، ويتفاعل معها الجمهور بالموروثات الفنية والفلكلورية للشعوب، حيث تنتشر أعضاء الفرق في كل الأجنحة والميادين تعبيراً عن أهمية الفن الشعبي في إظهار ثقافة الشعوب والتعبير عن مظهرها الحضاري، كما تتضمن عروضاً استثنائية تجمع بين المجسمات الترفيهية التفاعلية والاحتفالات الشعبية، مع إيقاعات موسيقية مذهلة على وقع آلات القرع والنفخ.

مسيرة الحضارات
الإمارات
مهرجان الشيخ زايد
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