مهرجان مسقط السينمائي الدولي ينطلق مارس المقبل

تنطلق فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته الحادية عشرة، خلال الفترة من 3 إلى7 مارس المقبل، تحت شعار "عُمان المتجددة".

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن المهرجان يتضمن عدة مسابقات، منها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الدولية، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الدولية، ومسابقة أفلام التحريك، ومسابقة الأفلام العُمانية الروائية القصيرة، ومسابقة الأفلام العُمانية الوثائقية القصيرة، حيث تم تُخصيص 23 جائزة لكل فئات المسابقة.

ويكرم المهرجان عددا من المخرجين ونجوم السينما العالميين والمحليين، وسيشمل إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة المتمثلة في الندوات وورش العمل، وسيضم "سوق المهرجان" وهو ركن للمؤسسات وشركات الإنتاج والمنصات الفنية.