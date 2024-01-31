«نيويورك أبوظبي» تستضيف عرض «مهيك» العالمي

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة العرض العالمي الأول للعمل الفني «مهيك» من إبداع أكاش أوديدرا وأديتي مانغالداس وبتكليف من مركز الفنون، وذلك يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير المقبل على خشبة المسرح الأحمر، بدعم من مبادرة دانس ريفلكشنز. وتشارك راقصة الكاثاك العالمية أديتي مانغالداس للمرة الأولى خلال مسيرتها الفنية التي استمرت لـ 50 عاماً بأداء راقص مع أكاش أوديدرا، أحد أبرز الراقصين البريطانيين من أصول جنوب آسيوية في جيله، يرويان فيه قصة تحتفي بالحب بمختلف أشكاله، وهي الحقيقي والأصيل واللانهائي.

ويتضمن العرض تسجيلاً أصلياً للفنانة نيكي ويلز، إلى جانب عرض آخر للموسيقى الحية.ويستوحي العرض اسمه «مهيك» من كلمة «العطر» باللغة الهندية، ويرمز إلى القوة الدائمة للذاكرة وجوهر الحب. ويروي العرض قصة امرأة ناضجة والعلاقة التي تربطها برجل أصغر سناً، ويتعمق في شخصيتيهما المعقدتين والأعراف التي تقيّدهما ويحدد جوهر الحب الخالص. وفي إطار الإقامة الفنية التي تمتد لـ 5 أسابيع، يشكل العرض المرة الثانية التي يجري فيها إطلاق دورة خاصة مرافقة للعرض العالمي الأول وتتمحور حوله للفنان أوديدرا، وهي المرة الخامسة التي يقيم فيها عرضاً في مركز الفنون، بما يشمل إقامة افتراضية واحدة.

وقال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: العرض منصة استثنائية تتيح للراقصين ومصممي الرقصات أديتي مانغالداس وأكاش أوديدرا إظهار إمكاناتهما الفريدة في رقص الكاثاك، مع تسليط الضوء على قدرتهما المذهلة في الابتكار بنمط الرقص الهندي الكلاسيكي.

ونترقب مشاهدة الفنانين على خشبة المسرح الأحمر، وقد أنتجا عرضاً متعدد الوسائط ينطلق من «نيويورك أبوظبي» في جولة عالمية كبيرة تشمل العديد من المراكز الفنية في المملكة المتحدة، ومنها مسرح سادلرز ويلز. وانسجاماً مع رسالتنا الرامية إلى دعم الإنتاج الثقافي والبحث الفني، يحرص مركز الفنون على تقديم الدعم للفنانين المميزين لتحقيق رؤاهم على أرض الواقع.. وقال أكاش أوديدرا: «مهيك» رحلة استكشافية في أعماق النفس البشرية تسلط الضوء على رغبات الإنسان ومبادئ الشجاعة والمرونة لديه. ومن خلال دعم جامعة نيويورك أبوظبي لنا، نتطلع إلى تقديم حكاية مميزة تتحدى المسلّمات السائدة في المجتمع.

ونحرص على تكريس فن تصميم الرقصات لتسليط الضوء على قصص الحب المنسية، وبالتالي تشجيع الجمهور على مواجهة التعريف التقليدي للحب. وتم تصميم «مهيك» بالتعاون بين شركة أكاش أوديدرا وشركة أديتي مانغالداس للرقص ومؤسسة دريشتيكون للرقص.

ويستضيف مركز الفنون يوم الجمعة 9 فبراير الساعة 6:30 مساءً ورشة رقص، بإشراف أكاش أوديدرا وبدعمٍ من مبادرة دانس ريفلكشنز، في إطار التزامه بتطوير مهارات الفنانين المحليين من خلال برنامج «خارج خشبة المسرح».

وتتضمن الورشة جلسة عملية، بحضور أكاش أوديدرا، لاستكشاف تجاربه الخاصة التي تجمع بين أسلوبي الرقص الهندي التقليدي والرقص الغربي، حيث توفر للمشاركين تجارب جديدة وفرصة لإثراء ممارساتهم حتى يطوّروا أساليبهم الخاصة. وتتيح فرصة أداء حركات على الأرض وإتقان أساليب جديدة تعتمد على القوة البدنية والبراعة.