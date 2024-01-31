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«العين السينمائي» يستقطب 11 فيلماً في «الصقر الخليجي والدولي»

«العين السينمائي» يستقطب 11 فيلماً في «الصقر الخليجي والدولي»
31 يناير 2024 14:51

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مهرجان «العين السينمائي» في دورته السادسة، الذي يقام في الفترة بين 4 إلى 8 فبراير 2024، في مدينة العين، عن تفاصيل مسابقتي «الصقر الخليجي للأفلام الطويلة»، و«الصقر الدولي للأفلام الطويلة» التي تضم 11 فيلماً من الخليج والعالم، والتي تعرض معظمها على شاشات المهرجان في عرضها الخليجي الأول، والتي تتنوع قصصها بين الدرامية والإنسانية والاجتماعية والبيئية، وذلك بعدما استحدث المهرجان في دورته الحالية برنامج «السينما الخضراء».

الصقر الخليجي

وتشهد الدورة السادسة من المهرجان عرض 6 أفلام خليجية طويلة، حيث يتنافس على جائزتها الكبرى 5 أفلام إماراتية، هي: «سباحة 62» للمخرج منصور اليبهوني الظاهري، «دلما» لحميد السويدي، «ثلاثة» لنايلة الخاجة، «القافلة تسير» لصالح كرامة العامري، «فتى الجبل» لزينب شاهين، إلى جانب الفيلم الكويتي «الشرنقة» لأحمد التركيت. الصقر الدولي واستقطب المهرجان في مسابقة «الصقر الدولي للأفلام الطويلة» 5 أفلام متنوعة، هي «دوغمان» من ألمانيا، «سماء بلاستيكية بيضاء» من المجر، «همسات النار والماء» من الهند، «أرض النساء» من إيطاليا، «غندولا» من ألمانيا وجورجيا.

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السينما الخضراء

ويشهد المهرجان في دورته الحالية استحداث برنامج «السينما الخضراء»، لعرض باقة من أهم وأبرز الأفلام البيئية المحلية والعربية والعالمية، هي: من الإمارات «سباحة 62» و«قصة نجاح أبوظبي» للمخرج منصور اليبهوني الظاهري، و«القافلة تسير» للمخرج صالح كرامة، و«سماء بلاستيكية بيضاء» من المجر، و«همسات النار والماء» من الهند، و«جنة الطيور» من عمان، والتي تسهم قصصها في زيادة الوعي بأهمية التغير المناخي، والتحلي بالمسؤولية البيئية، وتعزيز مفهوم الاستدامة.

مهرجان العين السينمائي
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