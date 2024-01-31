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معرض "أجيال" يعزز التنمية المستدامة

معرض "أجيال" يعزز التنمية المستدامة
31 يناير 2024 16:46

أبوظبي (الاتحاد)
يدعو معرض الفن الأخضر 2024 في منارة السعديات إلى إعادة التدوير من خلال وجهات نظر فنية متنوعة، ويواصل الجزء الثالث من معرض أبوظبي الأخضر حتى 22 فبراير، وكانت بدأت في عام 2010 لمعالجة المخاوف البيئية.
وقام الفنان والمنتج سهيل جاشنمال بتشكيل ائتلاف في عامي 2010 و2013 ، يركز على صحة أشجار المانجروف ويطلق حالياً برنامجاً تجريبياً مع الحكومة والقطاع الخاص تماشياً مع تركيز حكومة الإمارات على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 28 COP في عام 2023.
ويؤكد معرض الفن الأخضر 2024 على إعادة التدوير، ويهدف الحدث إلى رفع مستوى الوعي بآثار النفايات الفردية لتبسيط جهود إعادة التدوير.
و"أجيال"، هو معرض فني عن وجهات النظر المتناقضة حول التنمية المستدامة، وتم تنظيمه بمساهمات من 11 فناناً من خلفيات متنوعة، بينهم فنانون من الإمارات وعمان والهند والنمسا وأميركا وبريطانيا. ويستكشف المعرض وجهات نظر حول التنمية المستدامة في الإمارات المستوحاة من مقولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه": "من لا يعرف ماضيه لا يمكنه الاستفادة من حاضره ومستقبله لأننا نتعلم من الماضي". وسيدعم ريع الأعمال الفنية برنامجاً تجريبياً لإعادة التدوير مدته عام واحد بالشراكة مع أهم الجامعات.
ويعتمد معرض 2024 Green Art Expo، على نجاح green أبوظبي 1و 2، وتحظى هذه المبادرة بدعم من منارة السعديات و السفارة الهندية في أبوظبي.

 

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