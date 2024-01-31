عالما "فيراري" و"وارنر براذرز" يحتفلان بالسنة الصينية

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد عالما "فيراري أبوظبي" و"وارنر براذرز أبوظبي" في جزيرة ياس لاستضافة أجمل الاحتفالات بمناسبة السنة الصينية الجديدة. وستتألق المدينتان الترفيهيتان خلال الفترة من 3 - 18 فبراير، بباقة من الأنشطة والعروض الاحتفالية التي تجسد قيم عام "التنين الخشبي"، الذي يرمز إلى القوة والنبل والشرف والحظ والنجاح، ما يؤكد التزام المدينتين بتقديم أروع التجارب الثقافية والاحتفالية.

تبدأ الفعاليات الاحتفالية يومياً بعرض التنين المميز على مسرح لا بيازا، والذي سيأسر الضيوف بعروض متفردة تجسد حكاية "نيون"، وهي من أشهر القصص الشعبية في الفولكلور الصيني، وتتميز بأجمل رقصات التنين والعروض الأكروباتية وفقرات العزف على الطبول، وتؤديها نخبة من الصينيين المحترفين. وتتاح الفرصة للضيوف للتفاعل مع شخصيات الحديقة "بيلا" و"جاك" و"جيو" في تجارب تفاعلية مميزة تنظم طوال فترة الاحتفال لتضفي المزيد من البهجة على المناسبة.

ويحظى عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي بفرصة المشاركة في تقليد طلب الأمنيات في السنة الصينية الجديدة، حيث سيحصل الضيوف على بطاقات حمراء لكتابة أمنياتهم وتعليقها على شجرة الأمنيات التي ترمز إلى قيم الأمل والحظ السعيد التي يتميز بها عام التنين. وتشمل الاحتفالات أيضاً مجموعة من الأنشطة والتجارب الترفيهية المستوحاة من الثقافة والتقاليد الصينية مثل عروض الخط الصيني وورش الرسم على الوجه.

وتطلق ردهة "إل بوديو" في عالم فيراري أبوظبي قائمة طعام حصرية لاحتفالات السنة الصينية الجديدة، وتضم باقة أطباق مستوحاة من عراقة المطبخ الصيني الأصيل.

ويمكن للضيوف التوجه إلى عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، الذي سيتحول إلى أرض من العجائب الساحرة بمناسبة السنة الصينية الجديدة، حيث سيستمتع الضيوف منذ لحظة وصولهم بأجمل الديكورات والزينة الاحتفالية التي تعكس بهجة عام التنين. وسيتألق كل من "باغز باني" و"دافي داك" بأجمل الملابس الاحتفالية للترحيب بالضيوف والتقاط أجمل الصور التذكارية معهم في مسرح وارنر براذرز بلازا. كما ستتاح الفرصة للعائلات للمشاركة في تجربة إبداع المصابيح الصينية التقليدية في "غوثام سيتي" والاحتفاظ بها كذكرى من هذا اليوم الاحتفالي المميز.