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«مهيك» على مسرح جامعة نيويورك أبوظبي

«مهيك» على مسرح جامعة نيويورك أبوظبي
1 فبراير 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يومي الأربعاء والخميس المقبلين على خشبة المسرح الأحمر العرض العالمي الأول للعمل الفني «مهيك» من إبداع أكاش أوديدرا وأديتي مانغالداس، وتشارك راقصة الكاثاك العالمية أديتي مانغالداس للمرة الأولى خلال مسيرتها الفنية التي استمرت لخمسين عاماً بأداء استعراضي مع أكاش أوديدرا، أحد أبرز رموز الاستعراض في بريطانيا، يرويان فيه قصة تحتفي بالحب بجميع أشكاله، ويستوحي العرض اسمه «مهيك» من كلمة «العطر» باللغة الهندية، ويرمز إلى القوة الدائمة للذاكرة وجوهر الحب.. وقال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في الجامعة: ينسجم العرض مع رسالتنا الرامية إلى دعم الإنتاج الثقافي والبحث الفني، إذ يحرص المركز على تقديم الدعم للفنانين المميزين لتحقيق رؤاهم على أرض الواقع.

جامعة نيويورك أبوظبي
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نيويورك أبوظبي
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