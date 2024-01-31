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الترفيه

«بدون مقابل».. نسرين طافش تعود للدراما المصرية

نسرين طافش
1 فبراير 2024 01:15

سعيد ياسين (القاهرة)

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تعود الممثلة نسرين طافش إلى الدراما المصرية الرمضانية من خلال مسلسل «بدون مقابل»، بعد غياب 3 أعوام، ويتناول في إطار وطني بطولات رجال الأمن في التصدي للإرهاب، وتجسد خلاله دور زوجة ضابط شرطة متقاعد، وهي شخصية إعلامية تقدم برنامج «توك شو» يرصد القضايا السياسية والاجتماعية، وتتعرض بسببه لعدة مشاكل تتمكن من تجاوزها بإصرارها على كشف الحقائق.
يشارك في بطولة العمل هاني رمزي وداليا البحيري وعمرو عبدالجليل ووفاء عامر، تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد.
وكانت نسرين قد انتهت من تصوير دورها في فيلم «السيستم» مع طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وميس حمدان، إخراج أحمد البنداري، وتجسد فيه شخصية فتاة تثق في نفسها، وتمر بعدد من المواقف التي تجعلها تصاب بعقدة من الرجال. وتواصل من خلال الفيلم حضورها في السينما المصرية، بعدما شاركت العام الماضي في فيلم «أخي فوق الشجرة»، وقبله «نادي الرجال السري».
وتنتظر نسرين عرض فيلم «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي ومي سليم، إخراج أيمن مكرم، وتجسد فيه شخصية زوجة تعيش في حي شعبي، وتواجه مع زوجها ظروفاً صعبة تهدد حياتهما.
ومن ناحية المسلسلات السورية الرمضانية، فقد شاركت نسرين طافش في عدة بطولات، منها «ربيع قرطبة» و«بقعة ضوء» و«أهل الغرام» و«فنجان الدم» و«صبايا» و«بيت جدي» و«السراب» و«العرّاب» و«الأخوة»، وآخرها «جوقة عزيزة» عام 2022، والذي جسدت فيه شخصية سحرت القلوب ولُقبت بـ«ملكة المسرح» في ثلاثينيات القرن الماضي.

نسرين طافش
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