"موسم ربع قرن".. تفاعل يبرز مواهب الأجيال الصاعدة والواعدة

نظمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين "موسم ربع قرن"، تحت شعار " شارقة الإبداع "، في مركزي الطفل بالقرائن وسجايا فتيات الشارقة.

وتسعى المؤسسة من تنظيم الفعالية، لإبراز الدور الريادي الذي تلعبه مؤسساتها المنضوية (أطفال الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة، ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات " تطوير" )، في إعداد أجيال واعية ومؤثرة بشكل إيجابي في المجتمع وخدمته وتطوره.

وحظيت الفعالية بحضور أكثر من 1600 زائر، وشارك في الورش المقدمة أكثر من 740 مشاركا، إضافة إلى لقاءات حوارية ملهمة تعزز روح التعاون وتشجع على تطوير المهارات والقدرات.

وأتاح موسم ربع قرن للجمهور، فرصة المشاركة في أكثر من 80 ورشة عمل إبداعية وتفاعلية ركزت على مجموعة متنوعة من المسارات والتي شملت: ورش في مسار الآداب واللغات التي تساهم في غرس حب القراءة في نفوس الأطفال والنشء والشباب، كورش كتابة القصص وتحليل الأعمال الأدبية، والتحديات القرائية، وورش مسار المهارات الحياتية كالتصوير والطهي والأعمال اليدوية، والبودكاست الذي تعرفوا من خلاله على كيفية إعداد الحلقات والتقديم والمونتاج، إضافة إلى جلسات نقاشية لشورى أطفال الشارقة التي تناولت محور الاستدامة وأهمية المحافظة على البيئة، وشورى شباب الشارقة التي تطرقت إلى محور التدخين وأثره على الفرد والمجتمع.

أما في ورش العلوم والتكنولوجيا فقد تمكن الحضور من تجربة الروبوتات التي تم تصميمها وتركيبها وبرمجتها من قبل منتسبي مؤسسات ربع قرن، والتعرف على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار بطريقة تعليمية وترفيهية في آن واحد، كما حظي الجمهور بخوض تجربة فريدة من نوعها من خلال القبة الفلكية التي عرفتهم على قصص رواد الفضاء والكواكب والنجوم والمجرات.

بينما ركزت ورش الفنون على الرسم والتلوين، وورش التشكيل بالفخار، والطباعة، إضافة إلى المعارض الفنية، والجداريات التي تقدم تجربة مميزة أتاحت للمشاركين فرصة للتعبير عن أفكارهم بشكل واقعي، وتم إنشاء عمل فني على الحائط يعكس أفكار وتصاميم الشباب وتجسد الثقافة الإماراتية بطريقة حديثة وملهمة، إضافة إلى ورش المسرح وفنون العرض التي ارتكزت على صناعة الدمى وخيال الظل.

كما شهدت الفعالية مجموعة من العروض المسرحية، حيث قدمت نخبة من المواهب الصاعدة في مسار المسرح وفنون العرض 7 عروض مسرحية تناقش موضوعات شيقة التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى الأداء الحي للمعزوفات الموسيقية المتنوعة من إبداعات منتسبي ربع قرن، الذين تلقوا تدريبات على أيدي نخبة من المختصين.

وقالت شيخة الشامسي مدير سجايا فتيات الشارقة، شهدت الاحتفالية، التي استمرّت يومين، طاقات مبدعة من الأطفال واليافعين والشباب الملهمين، لافتة إلى أن الحضور أبدوا اهتماماً كبيراً بالجانب التطويري والإنساني الذي تلعبه مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، موضحة أنه يتم تسليط الضوء على هذه المواهب المتألقة في مختلف المجالات. وأضافت :" نتطلع لاستقبال الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 18 عاماً فما فوق في مؤسساتنا الأربعة المتميزة".