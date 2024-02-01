الجمعة 2 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"مكشات الظفرة" تجسد جوانب من الحياة البرية في الدولة

"مكشات الظفرة" تجسد جوانب من الحياة البرية في الدولة
1 فبراير 2024 14:36

يجسد جناح "المكشات" في مهرجان الظفرة بدورته الـ 17 جوانب متعددة من الحياة البرية، من خلال الفعاليات والبرامج المتنوعة التي يقدمها للزوار في سوق الظفرة التراثي المصاحب للمهرجان الذي يقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ويتيح جناح المكشات فرصة تذوق أشهر المأكولات الشعبية الإماراتية والتعرف على طرق إعدادها، حيث تقام يومياً برامج للطبخ الشعبي، فضلاً عن العديد من الفقرات التي تٌقدم وسط أجواء تراثية مميزة، كما يعرض الجناح مراحل تحضير القهوة العربية التي تستهل بتحميص حبوب القهوة، بالإضافة إلى التعرف على "سنع القهوة"، وكيفية تقديمها، وعادات وتقاليد استقبال الضيوف والترحيب بهم.

أخبار ذات صلة
مهرجان الظفرة يواصل فعالياته ومسابقاته في مدينة زايد
اكتساح إماراتي في أشواط الشيوخ ومنافسة خليجية بمهرجان الظفرة

وقال راشد القبيسي، مسؤول جناح "مكشات الظفرة"، إن الجناح نجح في استقطاب عدد كبير من زوار المهرجان، لاسيما فئة الشباب، الذين تعرفوا على عراقة التقاليد والتراث الشعبي من خلال البرامج والفقرات التي يقدمها الجناح بشكل يومي وعلى مدار أيام المهرجان الذي يستمر حتى 8 فبراير الجاري.

وأشار إلى أن الفعاليات والبرامج في جناح المكشات تحرص على نقل المعارف إلى الأجيال الحالية، وتعريفها بالموروث الأصيل، كما تسعى إلى تكريس مفاهيم عديدة لدى الشباب والناشئة، مثل الاعتماد على النفس، وممارسة عادات وتقاليد الآباء والأجداد، كآداب المجالس، وإعداد القهوة العربية الأصيلة، وطريقة السلام، بجانب تعزيز ثقافة الصحراء، وإقامة المجالس الشعرية، وإلقاء القصائد، والتركيز على بعض المفردات التراثية ذات الصلة بالإبل.

المصدر: وام
الحياة البرية
الظفرة
مهرجان الظفرة
التراث الإماراتي
آخر الأخبار
طبيب يعالج امرأة مصابة بالسرطان
الترفيه
أطبّاء يحذّرون مرضى السرطان من ممارسات خطيرة
اليوم 19:35
علم السويد والناتو
الأخبار العالمية
المجر تكشف عن شرط للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
اليوم 19:12
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
علوم الدار
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
اليوم 18:32
هطول أمطار على الدولة
علوم الدار
أمطار على الدولة
اليوم 18:18
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
الرياضة
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©