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الترفيه

«Bad Connection».. «اتصال رديء»

لقطة من الفيلم
2 فبراير 2024 00:49

أبوظبي (الاتحاد)
تخوض الممثلة دانا ديفيز، نجمة مسلسل الرسوم المتحركة والأنيمشن الشهير She-Ra and the Princesses of Power، تجربة جديدة في عالم أفلام الرعب والتشويق من خلال الفيلم الجديد Bad Connection - «اتصال رديء»، الذي يعرض حالياً في السينما المحلية، وتلعب فيه دور فتاة تحاول إنقاذ نفسها من قبضة شخص غريب الأطوار.

يشاركها بطولة الفيلم كل من كريس غان، ديون ريتشموند، مايكل نيزو، كاميلا بانوس وأوريل دي لا موتا، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ ستيفن ويلز وﺇﺧﺮاﺝ جايك هيلجرين.

حياة هادئة
تبدأ أحداث الفيلم بتعريف المشاهد حول حياة الفتاة «نينا» التي تعمل نادلة في أحد المطاعم، وبالرغم من ظروفها الصعبة إلا أنها تعيش حياة هادئة. وعن طريق الخطأ يتحطم هاتفها المحمول من أحد الزبائن، وتبدأ في البحث عن شراء هاتف آخر مستعمل.

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هاتف مسروق
تتوالى الأحداث ويفاجئها صديقها بعثوره عبر الإنترنت على هاتف مستعمل لشرائه لها، وبعد فترة تكتشف «نينا» أن الهاتف الذي تم شراؤه مسروق، وهناك بعض البيانات عليه، ومنها مقطع فيديو لإحدى الفتيات تتعرض للتعذيب.

مطاردة
ضمن مشاهد ترفع الأدرينالين وتمزج بين التشويق والرعب، نفذها المخرج جايك هيلجرين الذي تولى إخراج وتأليف عدد من أفلام الرعب والتشويق المميزة، أبرزها: Year Reunion 10 ،Psycho Party Planner ،Babysitter’s Nightmare، تجد «نينا» نفسها مطاردة من قبل شخص غامض، يلاحقها في كل مكان تسير إليه من دون معرفة الأسباب.

فيديوهات مروعة
تكتشف «نينا» لاحقاً أن الهاتف خاص بصديقها، وعليه مقاطع لفيديوهات مروعة، ويحاول تتبعها والعثور عليها خصوصاً أنه يضع جهاز تعقب في الهاتف المحمول حتى لا ينفضح سره، فتتعرض إلى التعذيب من قبله وتحاول بشتى الطرق النجاة بحياتها.

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