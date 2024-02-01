«الكيمونو» في جامعة السوربون أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف تركيز الضوء على جماليات الثقافة اليابانية، تستضيف جامعة السوربون أبوظبي، معرض «الكيمونو الياباني - بين التراث والحداثة»، في الفترة من 7 إلى 17 فبراير الحالي.

ويضم المعرض 41 قطعة فريدة من الزي الياباني الشهير الكيمونو، منها 30 عملاً من المجموعة الرفيعة لجامع المنسوجات كورنتين دي ساد، والذي يشتهر بتفانيه في دراسات المنسوجات، لا سيما في الكيمونو الياباني.

وأوضح كورنتين دي ساد أن صناعة المنسوجات أحد أشكال الفن القديم في اليابان، وقال إن الكيمونو رمز جوهري، وأحد أهم عناصرها، فهو مصدر ملحوظ للإلهام يمتد إلى ما هو أبعد من عوالم الرفاهية والموضة.

وأضاف: «من الحرفية المحلية إلى آخر صيحات الموضة، ومن عصر أتامارو إلى إرث فان جوخ ومونيه، يبقى الكيمونو رمزاً أساسياً للإبداع الياباني».