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الترفيه

جزيرة الحديريات تحتفي بـ «رأس السنة الصينية»

جزيرة الحديريات تحتفي بـ «رأس السنة الصينية»
2 فبراير 2024 14:07

أبوظبي (الاتحاد) تحتفي جزيرة الحديريات في أبوظبي برأس السنة الصينية الجديدة يوم السبت 10 فبراير، وتقدم للزوار أجمل العروض والفعاليات الاحتفالية، ترحيباً بـ «عام التنين»، وذلك في مرسانا على جزيرة الحديريات، الوجهة الرائدة للترفيه والرياضة، والتي طورتها شركة مُدن.

تقدم جزيرة الحديريات لضيوفها أجمل العروض الاحتفالية، التي تشمل المشي على العصي وعرض التنانين، حيث تجول العروض في أرجاء المكان النابض بالحياة، والمحاط بمناظر خلابة على الواجهة المائية، وسط تصاميم ساحرة من الزينة.

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ويمكن للزوار الجلوس والاستمتاع بمتابعة الفقرات الاحتفالية المبهرة، مثل عرض قرع الطبول الثنائي ورقصة التنين ورقصة المظلات التقليدية، وعرض الكونغ فو المقرر إقامته طوال الأمسية التي تختتم بعرض للفنانين مجتمعين.وستتاح الفرصة لمحبي خوض التجارب العملية المشاركة في أنشطة فنية متنوعة، مثل الرسم على مراوح الهواء وأعمال فنية للبراعم الصغار.

جزيرة الحديريات
رأس السنة الصينية
الصين
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