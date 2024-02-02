احتفالات «عام التنين» تنطلق في دبي

دبي (الاتحاد) تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة فعاليات وأنشطة وعروض تسوق في مختلف أنحاء دبي من 2 - 11 فبراير، احتفاءً برأس السنة الصينية - «عام التنين».

وتشمل جولات الرقص الترفيهية للتنين والأسد وفنون الأداء التقليدية والعروض الضوئية التي تضفي المزيد من الجمال على الأجواء الحيوية للاحتفالات. وتتكامل تجربة الضيوف باستكشاف عروض التسوق الجذابة التي تقدمها مراكز ومناطق التسوق في دبي.

ويحظى الزوار والمقيمون بفرصة التعرّف على النسيج الثقافي العريق للتقاليد الصينية، من خلال المشاركة في ورش عمل توفر لهم معرفة معمقة بالعادات المرتبطة برأس السنة الصينية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تمثّل الاحتفالات بعام التنين فرصة مميزة لتعزيز التفاهم الثقافي والروابط الاجتماعية مع التعرف على عادات جديدة.

ونسعى من خلال برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة الترفيهية ومبادرات التسوق إلى تسليط الضوء على مكانة دبي الرائدة عالمياً، وتعزيز التنوع والعروض المجتمعية والتبادل الثقافي.