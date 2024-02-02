«جمعية الموسيقيين الإماراتيين» تفتح باب التسجيل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «جمعية الموسيقيين الإماراتيين»، إطلاق منصة لتسجيل الأعضاء، وتأتي الجمعية تحت إشراف دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وقال رئيس الجمعية، المؤلف الموسيقي إيهاب درويش: نرحب بالموسيقيين الراغبين بالانضمام إلى الجمعية، بمختلف الفئات الفنية، مؤلف، مغن، ملحن، موزع، صانع آلات، منتج موسيقي وعازف، حيث تهدف الجمعية إلى تنمية وتمكين مجتمع الموسيقيين الإماراتيين، ووضع وترسيخ معايير الاحتراف المهني لديهم، وتثقيف مواهب ومهارات الأجيال الجديدة والارتقاء بتميزها، بالإضافة إلى تعزيز صناعة الموسيقيين المحليين، والتعريف بها عالمياً.

وأضاف: للجمعية عدة مهام، أبرزها: حصر واكتشاف المواهب الموسيقية في الإمارات، وإنشاء قاعدة بيانات للموسيقيين من مختلف الخبرات الفنية، وتوفير الدعم في تمثيل الموسيقيين في المحافل والمنصات والفعاليات الوطنية والعالمية، وتسهيل التواصل بين الموسيقيين المحليين والفنانين، محلياً وعالمياً.

وقال نائب رئيس الجمعية، الفنان طارق المنهالي: تفتخر الإمارات بكل موسيقي يعيش على أرضها الطيبة، ولقد بذلنا على مدار سنة كاملة مع الأعضاء في مجلس الإدارة الكثير من الجهود من أجل تهيئة بيئة ممنهجة تختصر الكثير من الوقت على أصحاب المواهب والمحترفين.

وتابع: التسجيل خطوة مهمة جداً للمنتسبين بهدف تطوير منظومة الجمعية، ولاسيما الجانب المرتبط بحماية حقوق الموسيقيين ومؤلفاتهم، عبر التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص مستقبلاً، بالإضافة إلى مساعي الجمعية في تنظيم مزاولة المهن الموسيقية في الدولة، من أجل الوصول إلى أعلى المقاييس العالمية في هذا المجال.

يمكن تسجيل الانتساب عبر موقع الجمعية الإلكتروني: www.emiratimusicians.ae.