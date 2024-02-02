فيسبوك يطفئ شمعته العشرين مواصلاً استقطاب المستخدمين

بعدما كان فيسبوك الموقع المفضل للفئة الشابة قبل عشرين عاماً، أصبح راهناً المنصة المحبوبة لدى الآباء. بغض النظر عن أنّ طابعه بات أقل حداثةً مقارنة بالمنصات الرقمية الأخرى، لا يزال موقع التواصل الاجتماعي هذا يستقطب مستخدمين جدداً من آسيا والولايات المتحدة.تقول جاسمن إنبرغ المحللة في شركة «إنسايدر انتلدجنس»، "لن أنس مطلقاً اليوم الذي ركضت فيه إلى قاعة الكمبيوتر للتسجيل في فيسبوك"، مضيفةً "كنت أشعر أنني جزء من نادٍ حصري، لا يضمّ والدي ولا أساتذتي. وكنت أشعر في الوقت نفسه أنني أنتمي إلى عالم أكبر بكثير، مع طلاب من مختلف أنحاء الولايات المتحدة".

وبعدما أطلقه مارك زاكربرغ وزملاؤه في هارفارد، بتاريخ الرابع من فبراير 2004، توسّع استخدام فيسبوك ليشمل جامعات أميركية أخرى، قبل أن يُصبح متاحاً للعامة سنة 2006.

سرعان ما غزت الشبكة الاجتماعية، التي كانت آنذاك مفهوماً جديداً بالكامل، حياة غالبية مستخدمي الإنترنت. وفي العام 2023، تخطّى عدد مستخدمي فيسبوك لمرة واحدة على الأقل شهرياً ثلاثة مليارات شخص، في رقم شهد تزايداً ب3% عمّا سُجّل في العام 2022.

تقول إنبرغ "لقد كان ثورياً. وحتى لو أنّ فيسبوك لم يعد يتّسم بشكل كبير بطابع الحداثة، من الصعب المبالغة في التأثير الذي أحدثه على الثقافة الشعبية والسياسة وسلوكنا عبر الإنترنت والمحتوى الرقمي. (...) لقد حوّل الطريقة التي نتواصل بها".

تشير إنبرغ إلى خاصية "فيد" الشهيرة التي تشكل صفحة تظهر عليها أحدث المنشورات وتولي خوارزميات الذكاء الاصطناعي فيها الأولوية للرسائل والصور التي تولّد "تفاعلاً" أي مشاركة منشورات والتعليق.

وساهم فيسبوك بشكل كبير في ظاهرة المحتوى المنتشر عبر الإنترنت وفي ظهور وسائل إعلام بنموذج رقمي حصراً.

يعتبر وضع "ميتا"، الشركة الأم لتطبيقات فيسبوك وانستغرام وواتساب، جيّدا. في العام 2022، الذي كان سيئاً للشركة التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا، وصلت أرباحها إلى 23 مليار دولار أميركي.

وتوضح إنبرغ أن المنصة "جزء من المشهد الرقمي" تحديداً ل"جيل الألفية"، أي مواليد الثمانينات والتسعينات، "وتبقى تالياً ضرورية للمعلنين، لأنها منتشرة وأداؤها جيّد".

يعمل فيسبوك على الاستهداف الإعلاني الدقيق جداً للمستخدمين على نطاق واسع.

تقول كارولينا ميلانيسي من شركة "كرييتف ستراتيدجيز" إنّ "فيسبوك كتويتر. يقول الجميع إنهم يريدون التوقف عن استخدامه لكنّ أحداً لا يُقدِم على ذلك لأن لا بديل له".

في الولايات المتحدة، لا يزال اهتمام مستخدمي فيسبوك يصبّ في المجموعات التي تتشكل على أساس اهتمامات مشتركة (جيران، محبو الفن أو البستنة او مشاهير معينين أو أندية رياضية...)، أو للإعلانات الصغيرة (فيسبوك ماركت بلايس) أو للبقاء على تواصل مع أشخاص معينين.

- "أصدقاء والدتي"

تقول روبي هامر، وهي مربية أطفال تبلغ 18 عاماً من كاليفورنيا "أستخدم فيسبوك للبحث عن زبائن لأنني أدرك أن أصدقاء والدتي يستخدمون فيسبوك، وللبحث عن سيارة لأشتريها".

لكن عندما ترغب في التواصل مع أصدقائها تستخدم منصة "سنابتشات"، وإذا أرادت أن تنشر صوراً تلجأ إلى "انستغرام".

وتقول إنبرغ "كان شراء انستغرام عام 2012 والتحوّل من صيغة خاصة بأحهزة الكمبيوتر إلى أخرى عبر الهواتف المحمولة من أفضل القرارات التجارية التي اتخذتها فيسبوك على الإطلاق".

وباتت انستغرام منصة مفضلة أخرى للمعلنين.

تضيف إنبرغ "إنّ انستغرام يعوّض الانخفاض في التفاعل عبر فيسبوك، وتحديداً لدى الفئة الشابة. كما أنّ للشركة تطبيقاً تتنافس من خلاله مع سنابتشات وتيك توك"، اللذين يحظيان بشعبية كبيرة بين صفوف المراهقين.

وتنوُّع المجموعة أتاح لها مواصلة الابتكار في مجالات عدة أبرزها الذكاء الاصطناعي وميتافيرس، من دون تغيير هوية فيسبوك.

يأتي نمو الشبكة إلى حد كبير من جنوب شرق آسيا، حيث كان تطبيق فيسبوك عبر الهواتف المحمولة في هذه المنطقة البوابة الرئيسية للإنترنت خلال مرحلة ما.

وراهناً، تتراوح أعمار أكثر من نصف مستخدمي فيسبوك بين 18 و34 عاماً، بحسب موقع "داتاريبورتال". إلا أنّ قياس الاستخدام الفعلي لا يزال صعباً.

تقول كارولينا ميلانيسي "نادرا ما أستخدم فيسبوك، لكن ما أنشره عبر انستغرام يظهر تلقائياً في فيسبوك"، مضيفة "لذا، أُعدّ بالتأكيد نشطة في فيسبوك... الأرقام ربما لا تعكس الواقع".