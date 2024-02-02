«أسبوع دبي للموضة» يكشف عن برنامجه لـ«خريف وشتاء 2024 - 2025»

دبي (الاتحاد)

يعود «أسبوع دبي للموضة»، الحدث الرسمي للموضة في دبي، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025 يوم الأحد 4 فبراير، مع برنامج حافل من عروض الأزياء الاستثنائية والفعاليات الحصرية التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للموضة، إلى جانب نيويورك وباريس ولندن وميلانو.

تشهد النسخة الثالثة من «أسبوع دبي للموضة» مشاركة نخبة من علامات الأزياء الرائدة والمواهب الصاعدة من المنطقة والعالم، حيث يكون حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، المقرّ الرئيس لمعظم فعاليات هذه النسخة مع إقامة فعاليات مختارة في مواقع مختلفة ضمن دبي.

نجحت النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة في جذب اهتمام عشاق وخبراء الموضة من كافة أنحاء العالم، بعد الإعلان عن موعدها الجديد على اللوحات الإعلانية الشهيرة في ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك، حيث يفتتح أسبوع دبي للموضة موسم الموضة العالمي لأول مرة مع تحديد موعده في وقت أبكر من المعتاد وانطلاقه قبل أسابيع الموضة العالمية.

يكشف «أسبوع دبي للموضة» عن برنامج جديد لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025، حيث يفتتح فعالياته مع عرض رفيع المستوى لعلامة «Rizman Ruzaini»، التي تألقت بأحد تصاميمها أيقونة عالم الموضة نعومي كامبل، خلال فعاليات الموسم الثاني من أسبوع دبي للموضة، الذي أقيم أكتوبر الماضي، ويكون الختام مع عرض أزياء علامة «Designers&US» القائمة في حي دبي للتصميم.

في هذا الصدد، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم «تسهم كل نسخة من أسبوع دبي للموضة في ترسيخ مكانة دبي الرائدة وجهةً عالميةً للموضة والأزياء، حيث يَعِد موسم خريف وشتاء 2024 - 2025 ببرنامجٍ حافل يسلّط الضوء على أحدث اتجاهات القطاع من خلال إبداعات المصممين القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بالإضافة إلى استعراض التنوع والحيوية التي يمتاز بها ­قطاع الموضة في دبي».

وأضافت: «تتميز هذه النسخة عن سابقاتها بتوزع فعالياتها على مواقع مختلفة في دبي، مع تركّز الفعاليات الرئيسة في حي دبي للتصميم، ويسهم تقريب موعد الفعالية وبرنامجها الجديد في تعزيز فرص التعاون وتوسيع قاعدة الجهات الراغبة بالشراء من المصممين المشاركين، في نفس الوقت الذي تسهم فيه في الارتقاء بتجربة عشاق الموضة القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث تؤكد هذه البيئة المبتكرة والداعمة التي يوفرها هذا الحدث على مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للموضة والإبداع».

من جانبه، قال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي «يكتسب أسبوع دبي للموضة أهمية متزايدة بين أسابيع الموضة العالمية مع كل نسخة جديدة، ويسلّط كل عرض الضوء على ما يمتاز به قطاع الموضة في دبي من مواهب فريدة وجرأة وإبداع، ونتطلع لترك بصمة راسخة مع برنامجنا الجديد الذي يتضمن فعاليات متنوعة يجري تنظيمها في مواقع مختلفة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدة للموضة وعاصمةً للإبداع على مستوى العالم تماشياً مع رؤية مجلس الأزياء العربي».