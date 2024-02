ستينج يشدو بأروع أغانيه في السعديات الليلة

أبوظبي (الاتحاد)

أمسية غنائية ملهمة تنتظر عشاق الموسيقى الغربية الليلة على المسرح الخارجي في جزيرة السعديات أبوظبي، عندما يطل المطرب البريطاني الشهير، ستينج على الحضور من خلال مهرجان «ليالي السعديات»، ويعود ستينج لجمهوره بأشهر الأغنيات التي قدمها على مدار سنوات، ومن أهمها «Desert Rose»، و«Every Breath You Take» و«Shape Of My Heart» وغيرها الكثير.

ويعد ستينج أحد أشهر نجوم الغناء في بريطانيا، وباع أكثر من 100 مليون ألبوم حول العالم، وحلّق خلال مشواره بـ16 جائزة غرامي، ورُشح 3 مرات لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية.. ويمتد مهرجان «ليالي السعديات» الذي انطلق في السادس من يناير الماضي لمدة 3 أشهر، بمشاركة كوكبة متنوعة من ألمع نجوم الموسيقى والمطربين.