موكب استعراضي لشخصيات الرسوم المتحركة في «أدنيك»

أبوظبي (الاتحاد)

تجربة استثنائية للاقتراب من شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة يتيحها معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، الذي تجري فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بين 9 و11 فبراير الحالي، وينفرد المعرض بموكب خاص تتحرك خلاله هذه الشخصيات في قالب استعراضي أمام الجمهور.. وتحت عنوان عروض «الكوسبلاي» يتيح المعرض، الذي يعد أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، تحول الشخصيات المفضلة من عالم الرسوم المتحركة والألعاب والقصص المصورة والأفلام والبرامج التلفزيونية إلى حقيقة على يد المعجبين الشغوفين، ويمكن للزوار التقاط صور مميزة مع شخصياتهم المفضلة.

وتتضمن الفعاليات مقابلة أشهر الفنانين في نادي مبدعي القصص المصورة، حيث يحظى الحضور بفرصة لقاء مبدعي أشهر شخصيات القصص المصورة والتعرف عليهم، وفي مقدمتهم ستيف مكنيفن مبتكر (مارفل سيفيل وور، وأولد مان لوجان، ونيو أفنجرز)، وإيفان ريس مبتكر (جرين لانترن، وتين تايتنز، وسوبرمان).