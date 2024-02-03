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لجنة لمراجعة مشروع ترميم هرم منكاورع

أهرامات الجيزة
3 فبراير 2024 16:56

قررت وزارة السياحة المصرية تشكيل لجنة علمية مؤلفة من متخصصي الآثار المصريين والأجانب لمراجعة مشروع ترميم الهرم الأصغر بين أهرامات الجيزة.
وأفاد بيان الوزارة، اليوم السبت، عن القرار الصادر «بتشكيل لجنة علمية عليا (...) لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم».
وبحسب البيان، يرأس اللجنة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، وتضم «عدداً من كبار العلماء المتخصصين في الآثار من المصريين والأجانب».
كان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري نشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك مقطعاً قصيراً يشرح فيه مشروع ترميم هرم «منكاورع»، ووصفه بأنه «مشروع القرن».
وقال إن المشروع «عبارة عن إعادة تركيب الكتل الغرانيتية التي كانت تمثل الكساء الخارجي لهرم منكاورع»، موضحاً تدرج خطوات العمل بدءا بـ«دراسة للكتل الحجرية ثم مسح للمساحة ومسح بأشعة الليزر ثم إعادة تركيب الكتل».
وبحسب بيان الوزارة، فإن اللجنة المشكلة «ستقوم بعد الانتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي أجرتها، واتخاذ قرار بشأن المضي قدما في المشروع من عدمه».
وهرم «منكاورع» هو الوحيد في مصر بين أكثر من 124 هرماً، الذي تضمن تصميمه كساء خارجيا من الغرانيت، بحسب وزيري.

المصدر: آ ف ب
أهرامات الجيزة
هرم منكاورع
ترميم
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