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تكريم مشجع حل بديلاً لحكم في مباراة

إصابة الحكم المساعد ثوربن سيوير أثناء المباراة
3 فبراير 2024 17:44

ذكر تقرير إخباري أن مشجعاً حل بديلاً للحكم الرابع خلال مباراة فولفسبورج وكولن في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، حصل على هدية قيمة تكريماً له على مساهمته الفاعلة. وتلقى المشجع توبياس كرول تذكرتين للمباراة النهائية لكأس ألمانيا التي تقام في العاصمة برلين يوم 25 مايو المقبل، بالإضافة إلى قميص لحكم موقع من قبل جميع حكام البوندسليجا. 
ولكن بحسب بوابة «تي أونلاين»، اليوم السبت، فإن المشجع، البالغ من العمر 32 عاماً، لن يحصل على تعويض مادي. 
خلال مباراة فولفسبورج وكولن يوم 27 يناير الماضي، نُقل الحكم المساعد ثوربن سيوير الذي شارك في إدارة المباراة إلى المستشفى، بعد اصطدام الكرة بوجهه عن طريق الخطأ. وأصيب سيوير، الحكم المساعد بعد مرور 14 دقيقة، عندما سدد ماكس فينكجرافي مدافع كولن الكرة بالخطأ في وجهه. 
وتوقفت المباراة 15 دقيقة بسبب هذه الواقعة، حيث تلقى الحكم المساعد بعض الإسعافات الأولية على مقاعد البدلاء حتى تم استبداله بالحكم الرابع نيكولاس فينتر. بعدها، استفسر المذيع الداخلي للملعب من الجمهور عن وجود شخص بين الحاضرين يحمل رخصة حكم. عندئذ، تقدم توبياس كرول، لاعب فولفسبورج السابق، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، ليتولى المهمة. 
وكرول هو حارس مرمى ويعمل مديراً رياضياً لنادي «إم تي في جيفهورن»، أحد الفرق المجاورة لملعب فولفسبورج. 

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المصدر: د ب أ
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