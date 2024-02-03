«الشارقة للسيارات القديمة».. شغف الاقتناء وجمال المعنى

الشارقة (الاتحاد)

أكد خبراء وقادة أعمال، أن السيارات القديمة تحولت من مجرد هواية إلى فرصة استثمارية رابحة، إذ ترتفع أسعارها كلما تقدم بها الزمن، ويزداد المهتمون بها يوماً بعد آخر، مشددين على أنه يجب على هواة السيارات القديمة عدم الإكثار من أعدادها بسبب تكاليف صيانتها المرتفعة، إلى جانب ضرورة معرفة قواعد تخزينها وتغليفها وصيانتها بشكل صحيح حتى لا تفقد قيمتها.

جاء ذلك في أولى الجلسات الحوارية التي تم تنظيمها خلال فعاليات مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2024، الذي يستمر حتى 4 فبراير الجاري، تحت شعار «أكثر من مجرد سيارة» وشارك فيها نخبة من الخبراء وأبطال السباقات العالميين، وقادة أعمال في هذا القطاع، والذين شاركوا تجاربهم ونصائحهم مع الحضور.

استضافت الجلسة الأولى «السيارات القديمة.. سحر السرعة وجاذبية الجمال» بطل رالي السيارات القطري مبارك الهاجري، الذي تحدث عن إمارة الشارقة وجهة لعشاق السيارات، مشيراً إلى أن أكثر سباقاته داخل دولة الإمارات كانت في الشارقة، كما سلّط الضوء على شغفه المُبكر برياضة السيارات، والذي بدأ في سن السابعة عشرة، قبل أن يحترفها عام 1980 محققاً الكثير من البطولات، مؤكداً أن هذه الرياضة مكلفة وخطرة.

ورأى الهاجري أنه لا توجد سن معينة لاعتزال هذه الرياضة، مستذكراً فوز السائق الإسباني كارلوس ساينز بـ«رالي داكار» سنة 2020 وهو في الـ61 من عمره، مشدداً على أن مفتاح النجاح في هذه الرياضة هو في الاختيار الجيد لمدير الفريق والملّاح والسيارة المناسبة.

وقدم الهاجري لهواة السيارات القديمة من الجيل الجديد نصائح عن كيفية انتقائها، والعناية بها وصيانتها، ومعرفة قواعد تغليفها وسحب الهواء منها، وكيفية تشغيلها بعد ركنها لمدة طويلة.

من جلسات اليوم الأول من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة

أما الجلسة الثانية لليوم الأول، فكانت بعنوان «الاستثمار في السيارات القديمة.. أين تكمن الفرص؟»، وتحدث خلالها كل من مازن الخطيب، مؤسس ورئيس شركة نوستالجيا للسيارات الكلاسيكية، وأحمد الحاي، مؤسس معرض الحاي للسيارات.

وقدّم مازن الخطيب، الذي جمع أكثر من 107 سيارات من أعرق وأندر الموديلات، تعريفاً دقيقاً لها، مبيناً أنها لا تعتبر «قديمة» إلا بعد مرور 30 عاماً على صناعتها في أوروبا و25 عاماً في الولايات المتحدة، ناصحاً بعدم الإكثار من أعداد السيارات القديمة المملوكة، بسبب تكاليف صيانتها الباهظة، وأن يتم تشغيلها ما بين شهري أكتوبر ومايو من كل عام، وبعد ذلك ينبغي على صاحبها أن يقوم بتوقيفها وركنها حفاظاً عليها.

فيما تناول أحمد الحاي كيفية انتقاء السيارات القديمة عبر استشارة متخصصين وخبراء في هذا المجال، لافتاً إلى أن شراءها من المزادات وعن طريق الهواة مباشرةً أفضل من اقتنائها من المعارض، وأن سعرها يزداد حسب نوعها، وعدد السيارات التي صنعت منها، ومن امتلكها من كبار الشخصيات، والأهم حفاظها على أصالتها، إذ تفقد السيارات القديمة المُعدَّلة جزءاً كبيراً من قيمتها السوقية.

ويشهد اليوم الثاني من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2024 جلستين، الأولى بعنوان «التواصل بين الثقافات.. جسر على أربع عجلات»، والثانية تحمل عنوان «نساء في عالم السيارات».