«السيارات القديمة».. من الهواية إلى الاستثمار الرابح

الشارقة (الاتحاد)

«تحولت من مجرد هواية إلى فرصة استثمارية رابحة، إذ ترتفع أسعارها كلما تقدم بها الزمن» خلاصة آراء خبراء وقادة أعمال شاركوا في الجلسات الحوارية التي أقيمت خلال فعاليات مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2024، ونصح الخبراء هواة السيارات القديمة، خلال الجلسات، بعدم الإكثار من أعدادها بسبب تكاليف صيانتها المرتفعة، إلى جانب ضرورة معرفة قواعد تخزينها وتغليفها وصيانتها بشكل صحيح حتى لا تفقد قيمتها.

واستضافت الجلسة الأولى «السيارات القديمة.. سحر السرعة وجاذبية الجمال» بطل رالي السيارات القطري مبارك الهاجري، وأدارها أحمد سلطان، فيما جاءت الجلسة الثانية، بعنوان «الاستثمار في السيارات القديمة.. أين تكمن الفرص؟»، وتحدث خلالها مازن الخطيب، مؤسس ورئيس شركة نوستالجيا للسيارات الكلاسيكية، وأحمد الحاي، مؤسس معرض الحاي للسيارات، وأدارها أحمد بن ماجد.