أمسية موسيقية مع جيري سميث في منارة السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

في الخامسة من مساء السبت المقبل، تستقبل منارة السعديات في أبوظبي زوارها بعرض موسيقي، يستمتعون خلاله بنغمات الفنان جيري سميث، ويأتي الحفل الذي تنظمه «المنارة»، بالتعاون مع «بيركلي أبوظبي»، ضمن برنامج الموسيقى في البلازا الذي يدعم المواهب المحلية والمجتمعية، ويتيح لهم الفرصة لعرض إبداعاتهم أمام الجمهور.

ويُصنف النيجيري الشاب جيري سميث البالغ من العمر 20 عاماً ضمن المواهب الموسيقية الصاعدة، ودرس في جامعة نيويورك أبوظبي، وقدم أكثر من 100 عرض في أبوظبي ودبي، ومدينة نيويورك الأميركية وغيرها، وجدت تفاعلاً ملموساً، سواء أمام الجمهور وفي العالم الرقمي.. وتسعى منارة السعديات لتقديم أنشطة فنية وثقافية وفعاليات مجتمعية بهدف تحقيق رؤية الجزيرة، وتشجّع الزوار على المشاركة والانغماس في التجارب وابتكار أعمالهم الفنية الخاصة.