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ترايثلون ياس.. رحلة لياقة بدنية للهواة والمحترفين

ترايثلون ياس.. رحلة لياقة بدنية للهواة والمحترفين
4 فبراير 2024 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن جهود ترسيخ الرياضة ثقافة سائدة في مجتمع أبوظبي، وتشجيع الأفراد على تبني نمط حياة صحي، تنطلق، في الرابع والعشرين من فبراير الحالي، النسخة الرابعة عشرة من ترايثلون ياس، أكبر فعالية ترايثلون في المنطقة، وتتاح فرصة المشاركة لكل أفرد المجتمع، سواء البالغين والأطفال، والرياضيون المتمرسون والهواة المبتدئون، ففئات ترايثلون ياس تسمح للجميع بالمشاركة في أقسام السباحة وركوب الدراجات والجري.. وأطلق منظمو «ترياس» دعوة عامة للأفراد والعائلات للمشاركة، جاء فيها: 
«تعال كفرد أو ضمن فريق مع الأسرة والأصدقاء.. اسبح، اركب الدراجة، اركض  نحو النصر في سباق التتابع الملحمي.. فالجميع مرحب بهم في مجتمع ترياس» ويمثل «ترياس» رحلة لياقة بدنية استثنائية تتضمن مجموعة من الأحداث والتحديات المثيرة.

ترايثلون ياس
تحدي ترايثلون ياس
جزيرة ياس
الإمارات
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