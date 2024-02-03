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منة شلبي تنضم إلى «فرقة الموت»

منة شلبي
4 فبراير 2024 00:51

علي عبد الرحمن (القاهرة)

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تشارك الممثلة المصرية منة شلبي في فيلم «فرقة الموت»، حيث تجسد فيه شخصية فتاة جامعية تُسخّر جهودها لمقاومة الاحتلال البريطاني، وتدور الأحداث في أربعينيات القرن الماضي، مقتبسة من قصة حقيقية في صعيد مصر، حول ضابط شرطة يتم تكليفه بتكوين فرقة للقضاء على أحد الخارجين عن القانون، والمعروف بـ«خُط الصعيد»، تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء، وبطولة أحمد عز، وفريدة سيف النصر.
وعلي الصعيد الدرامي، تعاقدت منة على بطولة مسلسلين، الأول بعنوان «كما قال الكتاب»، من 8 حلقات، تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري، ويضم 12 أغنية استعراضية، والعمل الثاني بعنوان «سفنجة وزفلطة» في 15 حلقة متصلة، وتدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية، وتجسد فيه شخصية فتاة تتعرض لحادث يتسبب لها في فقدان الذاكرة، من إخراج كاملة أبو ذكري. وقد انتهت منة من تصوير دورها في فيلم «الهوى سلطان»، وتجسد شخصية موظفة بإحدى الجهات الحكومية، تعيش قصة حب، وتدور الأحداث في إطار الرومانسية الكوميدية حول العلاقات العاطفية، تأليف وإخراج هبة يسري، وبطولة أحمد داود، وسوسن بدر. من جانب آخر، قررت منة شلبي تأجيل أول عروضها المسرحية «فرايداي»، إلى منتصف العام المقبل، والذي تجسد خلاله شخصية فنانة استعراضية، وذلك بسبب انشغالها بتصوير أعمالها السينمائية والدرامية.

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