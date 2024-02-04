آبل تطلق نظارة "فيجن برو" الذكية

دخل مطورو تطبيقات الأجهزة الذكية في سباق محموم من أجل تطوير تطبيقات لنظارة الواقع الافتراضي (في.آر) الذكية "فيجن برو" ، التي طورتها شركة الإلكترونيات الأميركية آبل.



وحتى قبل أسبوع واحد من طرحها كان قد تم تطوير 150 تطبيقاً فقط لهذا الجهاز المستحدث تماماً بحسب تحليل مستقل لمتجر تطبيقات آبل آب ستور.

وقالت آبل إن هناك أكثر من 600 تطبيق ولعبة جديدة جاهزة للعمل مع فيجن برو قبل طرحها للمستخدمين.

في الوقت نفسه هناك أكثر من مليون تطبيق متوافق مع نظامي التشغيل آي.أو.إس وآيباد أو.إس تستطيع العمل مع النظارة الجديدة، بحسب آبل.

وأعلنت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل طرح نظارتها للواقع الافتراضي (في آر) للبيع في الولايات المتحدة المقبل بسعر 3449 دولاراً للواحدة.

وتعتقد آبل أن النظارة الذكية فيجن برو ستستخدم في مجالات التعليم في مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى بث المحتوى وتطبيقات الألعاب عبر الإنترنت.