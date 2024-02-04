الإثنين 5 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

آبل تطلق نظارة "فيجن برو" الذكية

آبل تطلق نظارة "فيجن برو" الذكية
4 فبراير 2024 12:02

دخل مطورو تطبيقات الأجهزة الذكية في سباق محموم من أجل تطوير تطبيقات لنظارة الواقع الافتراضي (في.آر) الذكية "فيجن برو" ، التي طورتها شركة الإلكترونيات الأميركية آبل.

وحتى قبل أسبوع واحد من طرحها كان قد تم تطوير 150 تطبيقاً فقط لهذا الجهاز المستحدث تماماً بحسب تحليل مستقل لمتجر تطبيقات آبل آب ستور.

وقالت آبل إن هناك أكثر من 600 تطبيق ولعبة جديدة جاهزة للعمل مع فيجن برو قبل طرحها للمستخدمين.

في الوقت نفسه هناك أكثر من مليون تطبيق متوافق مع نظامي التشغيل آي.أو.إس وآيباد أو.إس تستطيع  العمل مع النظارة الجديدة، بحسب آبل.

أخبار ذات صلة
سامسونج تزود أحدث هواتفها الذكية "إس24" بالذكاء الاصطناعي
«مايكروسوفت» تتجاوز «آبل» كأعلى قيمة سوقية في العالم

وأعلنت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل طرح نظارتها للواقع الافتراضي (في آر) للبيع في الولايات المتحدة المقبل بسعر 3449 دولاراً للواحدة.

وتعتقد آبل أن النظارة الذكية فيجن برو ستستخدم في مجالات التعليم في مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى بث المحتوى وتطبيقات الألعاب عبر الإنترنت.

 

المصدر: وكالات
النظارة الذكية
آبل
آخر الأخبار
"حكماء المسلمين" في باكستان وإندونيسيا وماليزيا يحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية
علوم الدار
"حكماء المسلمين" في باكستان وإندونيسيا وماليزيا يحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية
اليوم 10:10
خورفكان يخسر أمام الرياض
الرياضة
خورفكان يخسر أمام الرياض
اليوم 09:59
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اليوم 09:48
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
اليوم 09:26
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
الأخبار العالمية
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
اليوم 09:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©