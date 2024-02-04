الشارقة لريادة الأعمال يستعرض قصص نجاح مؤسسي "شازام" و"تمارا"

استمع حضور مهرجان الشارقة لريادة الأعمال المنعقد حالياً في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى تجارب مميزة لرجال أعمال ناجحين في مجالات مختلفة خلال جلسات حوارية وخطابات ملهمة.

وتحدث في هذه الجلسات كريس بارتون مبتكر تطبيق "شازام" حول كيفية تحويل فكرة التعرف على الموسيقى والأغاني من أمر "شبه مستحيل" إلى ابتكار عالمي يستخدمه أكثر من 2.1 مليار شخص.

كما شارك رجل الأعمال السعودي عبدالمجيد الصيخان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تمارا" قصته الملهمة في جلسة بعنوان " قصة رجل الأعمال المتسلسل" ضمن قصص الإلهام التي يرويها المهرجان.

وتطرق كريس بارتون في سرده إلى مراحل طفولته التي شهدت تحديات صحية لكن ذلك لم يثنه عن تحقيق طموحاته بل مضى في التعلم مواجها الصعوبات التي قد يتعرض لها رائد الأعمال، كما أن عملية الابتكار ساعدته في تحقيق نجاح مشروعه، مختتماً خطابه بالتأكيد على أهمية عدم الاستسلام للمستحيل والتحلي بالعزيمة على تحقيق الأحلام مع المواظبة على العمل والتعلم والتطوير".

وشهدت "منصة التأثير" خلال فعاليات اليوم الأول من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024" جلسة حوارية بعنوان "قصة رجل الأعمال المتسلسل" أضاء خلالها رجل الأعمال عبدالمجيد الصيخان على قصته الشيقة والملهمة، كاشفاً أسرار نجاحه ورؤيته لمستقبل شركة تمارا التي تقدم خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" وتعد من أسرع الشركات الناشئة نمواً في المنطقة، مؤكدا أهمية الفريق الذي يعتمد عليه رائد الأعمال وأن رأس المال مع ضرورته إلا أنه لا يمثل كل شيء".