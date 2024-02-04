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رائد فضاء يبقى أطول مدة خارج الأرض

رائد الفضاء الروسي أولوك كونونينكو يسير في الفضاء
4 فبراير 2024 17:13

قالت وكالة الفضاء الروسية إن رائد الفضاء الروسي أولوك كونونينكو سجل، اليوم الأحد، رقماً قياسياً عالمياً لأطول وقت يقضيه رائد فضاء خارج الأرض متجاوزاً الروسي الآخر جينادي بادكا الذي سجل أكثر من 878 يوماً.
وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) إن كونونينكو حطم الرقم القياسي عند الساعة 0830 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يسجل إجمالي ألف يوم في الفضاء في الخامس من يونيو المقبل، و1110 أيام بحلول نهاية سبتمبر.
وقال كونونينكو، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء في مقابلة من محطة الفضاء الدولية على بعد نحو 423 كيلومتراً من الأرض "أسافر إلى الفضاء لأفعل الشيء المفضل لدي، وليس لتسجيل الأرقام القياسية".
وأضاف "فخور بكل إنجازاتي، ولكنني أكثر فخراً بأن الرقم القياسي للمدة الإجمالية التي قضاها إنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد روسي".
وانطلقت رحلة كونونينكو الحالية إلى المحطة الدولية العام الماضي على متن المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم.إس 24".

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المصدر: رويترز
محطة الفضاء الدولية
رائد فضاء
رقم قياسي
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