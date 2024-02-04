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الترفيه

مشاركة عربية ومغربية متميزة في «بغداد السينمائي»

شعار مهرجان بغداد السينمائي
4 فبراير 2024 17:21

محمد نجيم (الرباط)
بفيلمين طويلين، هما: «مطلقات الدار البيضاء» للمخرج محمد عهد بنسودة، و«الموجة الأخيرة» للمخرج مصطفى فرماتي، يشارك المغرب في الدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي الدولي الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري.
وإلى جانب المغرب، تشارك السينما العربية في هذا المهرجان من خلال أفلام: «المرهقون» للمخرج عمر جمال من اليمن، والفيلم السوري «رحلة يوسف» للمخرج جود سعيد، والفيلم المصري «طرف الخيط» للمخرج شريف شعبان، والفيلم الفلسطيني «حمى البحر الأبيض المتوسط» للمخرجة مها الحاج، والفيلم الكويتي «الشرنقة» للمخرج أحمد الكتيت، والفيلم السوداني «وداعا جوليا» للمخرج محمد كوردفاني، والفيلم الأردني «إن شاء الله، ولد» للمخرج أمجد الرشيد، والفيلم التونسي «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية. 

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  • ملصق فيلم
    ملصق فيلم "وداعا جوليا"

فيما تشهد مسابقة الأفلام القصيرة مشاركة متميزة من العراق بأفلام «ترانزيت» لباقر الربيعي، و«خطاف» لياسر الأعسم، و«يد أمي» لكاردينا هيمن، و«دويرة» لسيف صباح، و«كيمر عرب» لرانيا حمزة، إضافة إلى أربعة أفلام من مصر، هي «16 مللي» لعبد الله جاد، و«أعدك بالجنة» لمراد مصطفى، و«فطيمة» لأحمد عادل، و«الترعة» لجاد شاهين، وهناك فيلمان من البحرين، هما «العزلة» لجمال غيلان، و«عروس البحر» لمحمد عتيق، بالإضافة إلى الفيلم السوري «فوتوغراف» لمهند كلثوم، واللبناني «الحفرة» لعلي بازي، والفلسطيني «فلسطين 87» لبلال الخطيب، والتونسي «نصف روح» لمروان طرابلسي.
كما تشارك السينما العراقية، ضمن فقرة الأفلام الروائية الطويلة بأفلام «آخر السعاة» للمخرج سعد العصامي، و«ميسي بغداد» للمخرج سهيم عمر خليفة، و«عروس المطر» للمخرج حسين حسن.

مهرجان بغداد السينمائي الدولي
أفلام قصيرة
أفلام
سينما
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