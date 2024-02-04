الإثنين 5 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«ستينج».. يشدو بموسيقى «الإلكتريك روك»

ستينج خلال حفله في «ليالي السعديات»
5 فبراير 2024 01:04

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
يواصل مهرجان «ليالي السعديات» الموسيقي في نسخته الأولى، تحقيق النجاحات الفنية، بجمع كوكبة من أساطير الغناء العربية والعالمية، لإحياء أمسيات فنية على مسرح في الهواء الطلق، بجزيرة السعديات بأبوظبي، رفعت جميعها حتى الآن، شعار «كامل العدد»، حيث أحيا مساء أول من أمس، الفنان العالمي «ستينج»، الحفل الرابع من المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع «ميرال» و«السعديات أبوظبي» و«الدار»، وشدا بباقة من أروع أغنياته وسط حضور جماهيري كبير فاق التوقعات من مختلف أنحاء العالم.

حفاوة كبيرة
بدأ الحفل في التاسعة مساء، وبدا الحضور الغفير يتوافد على مسرح «ليالي السعديات»، قبيل بدء الحفل بساعة ونصف الساعة تقريباً، وبمجرد صعود ستينج على خشبة مسرح «ليالي السعديات» استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة، ليعبر عن سعادته بتواجده في العاصمة أبوظبي، لإحياء إحدى حفلات هذا المهرجان الذي يستقطب نخبة من أبرز فناني العالم والوطن العربي.

موهبة استثنائية
بموهبته الاستثنائية وصوته القوي، استطاع ستينج أن يحصد خلال مسيرته الفنية 17 جائزة جرامي، وبمزيج من موسيقى الروك والبوب، والجاز، والريغي، استمتع جمهور «ليالي السعديات» بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، ومنها: (Sos Massage In a Bottle، If I Ever Lose My Faith، English Man In New York).

تفاعل كبير
ستينج كان قائداً لفرقة «روك ذا بوليس» في السبعينيات والثمانينيات، وقبل أن يبدأ مسيرته الفردية، اشتهر بموسيقى الإلكتريك روك، والمزج بين العزف والغناء، حتى أصبح أحد أشهر نجوم الغناء في بريطانيا، وباع أكثر من 100 مليون ألبوم حول العالم، ورُشّح 3 مرات لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية، وقد تنقل في الحفل بين أغنياته التي واكبت مسيرته الحافلة، مؤدياً مع فرقته الموسيقية، بمصاحبة آلات مختلفة منها الجيتار والأورج والدرامز، عدداً من الأغنيات الناجحة التي شهدت انطلاقته في عالم الموسيقى والغناء، وسط تفاعل كبير من الحضور، ومنها: (Every Little Thing She Does، If You Somebody Set Them Free، Desert Rose، وShape Of My Heart).

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حماية البيئة مسؤولية كل أفراد المجتمع
أبوظبي تتسلم راية تنظيم المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم 2027

3 شاشات ضخمة
وسط إطلالة خلابة على جزيرة السعديات، تُقام العروض الغنائية والموسيقية على مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي، صمم خصيصاً بأحدث التقنيات الفنية والضوئية والصوتية العالمية، مجهزاً بـ3 شاشات ضخمة، حيث يحظى الجمهور بفرصة استثنائية للاستمتاع بسلسلة من الحفلات الموسيقية الحية على مدار 3 شهور.

أساطير الموسيقى
يجمع «ليالي السعديات» في أمسياته المقبلة، نجوم العالم والوطن العربي، حيث من المقرر أن تشدو ماجدة الرومي بأجمل أغنياتها في المهرجان  10 فبراير الجاري، وتحيي أليشيا كيز الحائزة 15 جائزة جرامي، الحفل السادس من الأمسيات يوم 17 فبراير، ويختتم النجمان العالميان توم جونز وجون ليجند سلسلة «ليالي السعديات»، حيث يحيي جونز في عطلة نهاية الأسبوع الختامية، حفل 1 مارس المقبل، بعدما أسعد جونز جمهوره بأجمل الأنغام على مدار 6 عقود بموهبته وجاذبيته على المسرح، ويقدم المطرب الحائز جائزة «جرامي» جون ليجند، عرضاً استثنائياً بمجموعة من أنجع أعماله الموسيقية 2 مارس المقبل.

الفنان ستينج
الإمارات
السعديات
جزيرة السعديات
آخر الأخبار
"حكماء المسلمين" في باكستان وإندونيسيا وماليزيا يحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية
علوم الدار
"حكماء المسلمين" في باكستان وإندونيسيا وماليزيا يحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية
اليوم 10:10
خورفكان يخسر أمام الرياض
الرياضة
خورفكان يخسر أمام الرياض
اليوم 09:59
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اليوم 09:48
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
اليوم 09:26
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
الأخبار العالمية
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
اليوم 09:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©