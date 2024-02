«ستينج».. يشدو بموسيقى «الإلكتريك روك»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يواصل مهرجان «ليالي السعديات» الموسيقي في نسخته الأولى، تحقيق النجاحات الفنية، بجمع كوكبة من أساطير الغناء العربية والعالمية، لإحياء أمسيات فنية على مسرح في الهواء الطلق، بجزيرة السعديات بأبوظبي، رفعت جميعها حتى الآن، شعار «كامل العدد»، حيث أحيا مساء أول من أمس، الفنان العالمي «ستينج»، الحفل الرابع من المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع «ميرال» و«السعديات أبوظبي» و«الدار»، وشدا بباقة من أروع أغنياته وسط حضور جماهيري كبير فاق التوقعات من مختلف أنحاء العالم.



حفاوة كبيرة

بدأ الحفل في التاسعة مساء، وبدا الحضور الغفير يتوافد على مسرح «ليالي السعديات»، قبيل بدء الحفل بساعة ونصف الساعة تقريباً، وبمجرد صعود ستينج على خشبة مسرح «ليالي السعديات» استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة، ليعبر عن سعادته بتواجده في العاصمة أبوظبي، لإحياء إحدى حفلات هذا المهرجان الذي يستقطب نخبة من أبرز فناني العالم والوطن العربي.

موهبة استثنائية

بموهبته الاستثنائية وصوته القوي، استطاع ستينج أن يحصد خلال مسيرته الفنية 17 جائزة جرامي، وبمزيج من موسيقى الروك والبوب، والجاز، والريغي، استمتع جمهور «ليالي السعديات» بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، ومنها: (Sos Massage In a Bottle، If I Ever Lose My Faith، English Man In New York).



تفاعل كبير

ستينج كان قائداً لفرقة «روك ذا بوليس» في السبعينيات والثمانينيات، وقبل أن يبدأ مسيرته الفردية، اشتهر بموسيقى الإلكتريك روك، والمزج بين العزف والغناء، حتى أصبح أحد أشهر نجوم الغناء في بريطانيا، وباع أكثر من 100 مليون ألبوم حول العالم، ورُشّح 3 مرات لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية، وقد تنقل في الحفل بين أغنياته التي واكبت مسيرته الحافلة، مؤدياً مع فرقته الموسيقية، بمصاحبة آلات مختلفة منها الجيتار والأورج والدرامز، عدداً من الأغنيات الناجحة التي شهدت انطلاقته في عالم الموسيقى والغناء، وسط تفاعل كبير من الحضور، ومنها: (Every Little Thing She Does، If You Somebody Set Them Free، Desert Rose، وShape Of My Heart).

3 شاشات ضخمة

وسط إطلالة خلابة على جزيرة السعديات، تُقام العروض الغنائية والموسيقية على مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي، صمم خصيصاً بأحدث التقنيات الفنية والضوئية والصوتية العالمية، مجهزاً بـ3 شاشات ضخمة، حيث يحظى الجمهور بفرصة استثنائية للاستمتاع بسلسلة من الحفلات الموسيقية الحية على مدار 3 شهور.



أساطير الموسيقى

يجمع «ليالي السعديات» في أمسياته المقبلة، نجوم العالم والوطن العربي، حيث من المقرر أن تشدو ماجدة الرومي بأجمل أغنياتها في المهرجان 10 فبراير الجاري، وتحيي أليشيا كيز الحائزة 15 جائزة جرامي، الحفل السادس من الأمسيات يوم 17 فبراير، ويختتم النجمان العالميان توم جونز وجون ليجند سلسلة «ليالي السعديات»، حيث يحيي جونز في عطلة نهاية الأسبوع الختامية، حفل 1 مارس المقبل، بعدما أسعد جونز جمهوره بأجمل الأنغام على مدار 6 عقود بموهبته وجاذبيته على المسرح، ويقدم المطرب الحائز جائزة «جرامي» جون ليجند، عرضاً استثنائياً بمجموعة من أنجع أعماله الموسيقية 2 مارس المقبل.