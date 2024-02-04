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تجارب طعام استثنائية في مهرجان «أوبن فاير»

ستيف هارفي
5 فبراير 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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عشاق تجارب الطعام الاستثنائية على موعد مع حدث فريد في الرابع والعشرين من فبراير المقبل عندما تستضيف أبوظبي مقدم البرامج الشهير والنجم العالمي ستيف هارفي في مهرجان «أوبن فاير للمأكولات»، ويستمد المهرجان إلهامه من شغف هارفي العميق بفنون «الطهي على النار» وحرصه على تقديم تجربة تذوق لا تضاهى. 
وتستقبل النسخة الأولى من المهرجان الزوار بنكهات شهية من مطابخ عالمية، وتحتفي بفنون الطهي العالمية، عبر مجموعة من المسابقات والجلسات الحوارية وعروض الموسيقى، إلى جانب استعراض تقاليد الطهي المتنوعة في العديد من الثقافات، وسط حفلات شواء تمثّل العنصر الأبرز في المهرجان.

الإمارات
ستيف هارفي
فنون الطهي
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