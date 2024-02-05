«الشارقة للسيارات القديمة» يختتم فعالياته مسجلاً حضور 15 ألف زائر

الشارقة (الاتحاد)

بأكثر من 15 ألف زائر، اختتمت فعاليات مهرجان الشارقة للسيارات القديمة، الذي شكّل على مدار 3 أيام مقصداً لهواة وعشاق المركبات القديمة تحت شعار «أكثر من مجرد سيارة»، وقد شهدت الدورة الأولى مشاركة مئات من السيارات القديمة، وخمس جلسات حوارية حضرها أكثر من 300 شخص، دشنت لمرحلة جديدة ترسخ مكانة المهرجان في السنوات القادمة.

ألقى الدكتور محمد بن بطي الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، كلمة الختام مؤكداً أن المهرجان كان حلماً وقد تحقق، وأن الغاية بعد نجاح الدورة الأولى هي تكريس التميز والنجاح الذي وصل إليه، بغية جعله المهرجان الأكبر على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

وأضاف: «نسعى إلى أكثر من مشاهدة الجمهور لأجمل السيارات القديمة والتواصل مع الهواة والخبرات والمتخصصين فحسب، إلى تعزيز النشاط السياحي والرياضي والترفيهي، وتسليط الضوء على السيارات القديمة باعتبارها جزءاً من التراث الثقافي والتاريخي، وجذب شرائح أوسع من أفراد المجتمع لاقتناء هذه السيارات والاستثمار فيها.

وسبق حفل الختام تنظيم الجلسة الحوارية الخامسة بالمهرجان، «البحث عن قطع الغيار.. من أين نبدأ؟»، والتي استضافت يوسف الأنصاري، المتخصص في عالم السيارات والمعلّق الرياضي المعروف، وأدارها الإعلامي حسين الملا، حيث تحدث الأنصاري عن بدايات شغفه بهذا العالم، مشدداً على ضرورة التحلي بالصبر خلال البحث عن قطع الغيار للسيارات القديمة، وعدم استخدام قطع بديلة مستحدثة تُفقد السيارة جوهرها الأصيل، كما أثنى على القطع المصنعة بأيدٍ إماراتية، كونها تعكس التطور العلمي والنضج المعرفي الذي وصلت إليه البلاد، بفضل تشجيع ورؤية حكامها الثاقبة.

وأشار الأنصاري إلى أن اقتناء سيارة قديمة يتطلب من صاحبها توفير مرآب خاص أو استئجاره، والعمل على عزل السيارة بشكل جيد يحميها من الرطوبة التي تؤدي إلى إصابتها بالصدأ، لافتاً إلى أنه ينبغي على مالك السيارة الاهتمام بالقطع الاستهلاكية المهمة كالأسلاك الداخلية والوصلات التي قد تبدو ثانوية بالنسبة للبعض.

وتطرق الأنصاري، في ختام الجلسة، إلى أن عدة معايير يجب أن تكون متوفرة في السيارة القديمة، أهمها العدادات ومؤشرات السرعة والحرارة، التي أكد ضرورة فحصها قبل الإقدام على شراء سيارة قديمة نظراً لندرتها وارتفاع ثمنها.