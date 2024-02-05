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4 أيام مرح في مدينة زايد ضمن فعالية الشتاء

4 أيام مرح في مدينة زايد ضمن فعالية الشتاء
6 فبراير 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن جهودها لاستثمار أجواء الشتاء في فعاليات ترفيهية تسعد أفراد المجتمع، نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مدينة زايد (فعالية الشتاء)، على مدى 4 أيام، واستهدفت الفعالية جميع أفراد المجتمع وأصحاب الهمم، وتضمنت الفعالية برامج وفقرات ترفيهية وتثقيفية تناسب كافة الفئات والأعمار ضمن أجواء عائلية ممتعة، بينها ورش متعددة ومنطقة ألعاب تفاعلية، وورش يومية لرسم وتلوين الوجوه، وعروض السينما  الخارجية، ومسابقات ترفيهية تثقيفية، وجلسة لكبار المواطنين، وجوائز وهدايا للفائزين والزوار.. بالإضافة إلى 30 كشكاً لعرض وبيع منتجات مشاريع رواد الأعمال من الشباب والأسر المنتجة.

بلدية أبوظبي
الإمارات
مدينة زايد
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