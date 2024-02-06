الأربعاء 7 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

العالمي DMC يقدم «المستحيل» في «قصر الإمارات»

العالمي DMC يقدم «المستحيل» في «قصر الإمارات»
6 فبراير 2024 14:24

أبوظبي (الاتحاد)
يستضيف «قصر الإمارات» في أبوظبي لاعب الخفة البريطاني، وخبير التلاعب الذهني المشهور عالمياً دروموند موني كوتس الملقب بـ DMC، بعدما اكتسب شهرة عالمية من خلال مسلسله الموت السحري على «نتفلكس». ويقيم DMC أحدث عروضه المسرحية الحية والحصرية «المستحيل» في دولة الإمارات عبر أداء باهر وجديد في عاصمة الإمارات ولأول مرة في المنطقة.
يتميز عرض «المستحيل» بمزيج آسر من خدع اللعب والخفة والتلاعب البصري والذهني وخدع الأفكار، وهي العروض المؤثرة نفسها التي رفعت مكانة DMC كواحد من أكثر الأسماء شهرة في هذا المجال. يتم تقديم العروض داخل مسرح DMC المتفرد، والذي يحتوي على 3000 مجموعة من وسائل اللعب التي جمعها، خلال رحلاته على مدى أكثر من 20 عاماً أمضاها في تقديم عروضه حول العالم.
ويسجل حضور DMC ضيفاً دائماً في «قصر الإمارات»، بصمة ترفيهية تضاف إلى العاصمة أبوظبي لاستقطاب عروضه الاستثنائية، ليكون أول لاعب خفة عالمي في منطقة الخليج، بحيث يلهم جيلاً جديداً من لاعبي الخفة الشباب. ويقدم دروموند موني كوتس عروضه أيام الجمعة والسبت والأحد الساعة 7:00 مساءً. 

أخبار ذات صلة
حفل موسيقي لـ«كامازي» في قصر الإمارات
السيتي يتسلح بـ «وصفة الإنجاز» في «معسكر أبوظبي»
قصر الإمارات
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء
اليوم 16:06
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
الرياضة
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
اليوم 16:00
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية
اليوم 15:58
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
اليوم 15:46
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
الرياضة
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©