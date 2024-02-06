العالمي DMC يقدم «المستحيل» في «قصر الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف «قصر الإمارات» في أبوظبي لاعب الخفة البريطاني، وخبير التلاعب الذهني المشهور عالمياً دروموند موني كوتس الملقب بـ DMC، بعدما اكتسب شهرة عالمية من خلال مسلسله الموت السحري على «نتفلكس». ويقيم DMC أحدث عروضه المسرحية الحية والحصرية «المستحيل» في دولة الإمارات عبر أداء باهر وجديد في عاصمة الإمارات ولأول مرة في المنطقة.

يتميز عرض «المستحيل» بمزيج آسر من خدع اللعب والخفة والتلاعب البصري والذهني وخدع الأفكار، وهي العروض المؤثرة نفسها التي رفعت مكانة DMC كواحد من أكثر الأسماء شهرة في هذا المجال. يتم تقديم العروض داخل مسرح DMC المتفرد، والذي يحتوي على 3000 مجموعة من وسائل اللعب التي جمعها، خلال رحلاته على مدى أكثر من 20 عاماً أمضاها في تقديم عروضه حول العالم.

ويسجل حضور DMC ضيفاً دائماً في «قصر الإمارات»، بصمة ترفيهية تضاف إلى العاصمة أبوظبي لاستقطاب عروضه الاستثنائية، ليكون أول لاعب خفة عالمي في منطقة الخليج، بحيث يلهم جيلاً جديداً من لاعبي الخفة الشباب. ويقدم دروموند موني كوتس عروضه أيام الجمعة والسبت والأحد الساعة 7:00 مساءً.