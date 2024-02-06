«أضواء الشارقة 2024».. ينطلق غداً بشلالات من نور

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق مساء غد، الدورة الـ13 من مهرجان أضواء الشارقة، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، مقدماً عروضاً ضوئية مستوحاة من ثقافة وتاريخ وطبيعة الشارقة والإمارات، تستخدم أحدث التقنيات الضوئية المتطورة والأجهزة الفنية المبتكرة.

يستمر المهرجان حتى 18 فبراير الجاري على مدار 12 يوماً، حيث تبدأ العروض يومياً من 6 مساءً حتى11 مساءً، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث تستمر العروض حتى منتصف الليل.

ويشارك في المهرجان أكثر من 15 فناناً عالمياً، يقدمون أعمالاً تضيء 12 معلماً سياحياً من أبرز المعالم الثقافية والطبيعية في الإمارة، منها ثلاثة مواقع جديدة لهذا العام، وهي القيادة العامة لشرطة الشارقة، السوق العام بالحمرية، واجهة كلباء المائية، إلى جانب مواقع أخرى تتضمن: بحيرة خالد، واجهة المجاز المائية، مقر مجموعة بيئة، حصن الذيد، مسجد الشارقة، مسجد الشيخ راشد القاسمي، مسجد النور، سد الرفيصة، فضلاً عن «قرية الأضواء» التي انطلقت بداية فبراير الجاري في المدينة الجامعية، وتستضيف أكثر من 55 مشروعاً وطنياً صغيراً ومتوسطاً.

ويهدف المهرجان إلى إبراز تنوع وثراء الشارقة، وإظهار جمال المعالم السياحية التي تزخر بها الإمارة، فمن خلال العروض الضوئية الفنية، يتم إلقاء الضوء على معالم تاريخية تحكي قصصاً عن الماضي العريق والتراث الغني للشارقة، مثل حصن الذيد والسوق العام بالحمرية، إضافة إلى مناطق تعكس المقومات الطبيعية والتنوع البيئي في الشارقة، مثل سد الرفيصة، وفضلاً عن صروح إسلامية تتميز بتصاميمها الأيقونية والمعمارية الرائعة، مثل مسجد الشارقة، مع رصد أبنية معاصرة تعبر عن المستقبل الذي تتطلع إليه الشارقة ورؤيتها في التنمية والابتكار، مثل مقر مجموعة بيئة، وبذلك، يقدم المهرجان صورة شاملة ومتكاملة عن الشارقة كوجهة سياحية وثقافية وفنية متميزة ومتألقة.

ويستقطب مهرجان أضواء الشارقة سنوياً مئات الآلاف من الزوار الذين يستمتعون بالإبداع والموسيقى والمهارات الفنية، حيث حظي المهرجان في دورة العام الماضي بإقبال جماهيري واسع وبلغ عدد الحضور ما يقارب مليوناً و300 ألف زائر، فيما استقطبت «قرية الأضواء» وحدها ما يزيد على 189 ألف زائر.