كامازي يبهر جمهور «مهرجان أبوظبي» بقصر الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم أسطورة الجاز عازف الساكسفون النجم كامازي واشنطن مؤخراً، أداءً مذهلاً في عرض ساحر ضمن مهرجان أبوظبي 2024 في قصر الإمارات، لأول مرة في العالم العربي، حيث يستمر المهرجان، بدعم من مبادلة، الشريك الرئيسي، في اجتذاب كبار الفنانين العالميين إلى العالم العربي لتقديمهم إلى جمهوره الواسع.أعاد كامازي الرائد في موسيقى الجاز بكسر الحواجز الموسيقية، تعريف موسيقى الجاز، حيث قدّم موسيقاه الارتجالية المغايرة النابضة بالحياة والمبتكرة إلى ما لا نهاية، معتمداً على إيقاعات الهيب هوب، والآر أند بي والإيقاعات الكلاسيكية، ضمن تجربة صوتية فريدة ومميزة، أمتعت الجمهور في قصر الإمارات عبر رحلة موسيقية غلب عليها الطابع الارتجالي، والعزف المنفرد لأفراد الفرقة، وقدّم فيها واشنطن مقطوعات لافتة ومعزوفات متفردة لا مثيل لها. اعتبرت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أنّ لموسيقى الجاز نصيباً وافراً ضمن أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك من مهرجان أبوظبي كل عام، لما لها من تأثير ملهم للأجيال، وحضور جماهيري واسع عبر العالم، وقالت «قدّم مهرجان أبوظبي نجماً من أساطير الجاز، هو كامازي واشنطن الذي أعاد تعريف هذه الموسيقى النابضة بالحياة، مازجاً إيقاعات الهيب هوب والكلاسيكيات في عرض عربي أول جسّد إثراء الرؤية الثقافية لعاصمتنا، والاحتفاء بقيم السلام والتعايش والانتصار للحياة وإرادة الأمل من خلال الفنون والموسيقى». ورافق واشنطن في هذه الجولة، الفرقة المكونة من ريكي واشنطن (ناي)، ریان بورتر (ترومبون)، براندون کولان (اورغ)، دونتاي ام وينسلو (بوق)، توني أوستن (طبول)، مايك ميتشل (طبول)، مايلز موسلي (باص)، كوين شيك (غناء)، وکامیرون جریفز (کیبورد)، إضافة إلى كامازي واشنطن. وتأكيداً على عادة مهرجان أبوظبي في تقديم الفنانين والمواهب الإماراتية على خشبة مسرحه إلى جانب النجوم العالميين، شارك كل من الفنانين حمدان العبري، وأرقم العبري، والمغنية الإماراتية فافا في العزف والغناء، إلى جانب الفرقة في مزيج موسيقي عالمي بتأثير وحضور إماراتي متميز. وقد وفرت الخلفية الخلابة لقصر الإمارات، إلى جانب بيئته الغنية بالصوت، المكان المثالي لإيقاعات كامازي واشنطن الرائدة، واجتذب حفله عشاق الموسيقى المتنوعين، عاكساً الحضور العالمي والجاذبية الاستثنائية لموسيقاه. كان حفل كامازي آسراً لحشود ضخمة من الجمهور متعدد الثقافات والأعمار في جولاته ضمن أبرز المهرجانات في العالم، من جلاستونبري وكوتشيلا إلى فوجي روك وبريمافيرا، وتشرف مهرجان أبوظبي 2024 باستضافة هذا النجم الموسيقي المتفرد، وسيظل هذا العرض في قصر الإمارات واحداً من اللحظات الفارقة في تاريخ هذه الدورة. يعد الأداء المميز، الذي قدمه كامازي واشنطن، ترجمةً لالتزام مهرجان أبوظبي بتمكين الثقافة والفنون والاحتفاء بالإبداع، ويمثل شهادة التزام المهرجان بتجاوز الحدود الفنية إلى ما هو أبعد وأكثر إبداعاً، عبر تقديم تجارب متنوعة وثرية لجمهوره.

