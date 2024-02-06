«مرة شكراً».. 5 ملايين مشاهدة في 4 أيام

أبوظبي (الاتحاد)

لليوم الخامس على التوالي، تظهر أغنية «مرة شكراً» للفنان الإماراتي حسين الجسمي في صدارة المحتوى الرائج Trending للموسيقى في السعودية والإمارات، وعدد من الدول العربية على الموقع الشهير «يوتيوب»، محطمة الأرقام القياسية في عدد المشاهدات، بعد أن حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، خلال 4 أيام فقط، إلى جانب تصدرها في عدد من منصات عرض الأغاني.

وكان الجسمي قد طرح أغنية «مرة شكراً» من ألحان ياسر بوعلي عبر الإذاعات الخليجية والعربية، وعبر قناته الرسمية في موقع YouTube، وتميز مونتاج الفيديو بأسلوب تقني حديث متناسب مع لون الأغنية الموسيقي، والأغنية من كلمات الشاعر عبدالله الملحم، وتوزيع زيد نديم ومع حسام كامل في عملية المكس والماستر.