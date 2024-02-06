جزيرة المارية تستحضر التقاليد الصينية احتفاء بعام التنين

أبوظبي (الاتحاد)

برنامجٍ حافل بالعروض التقليدية والأنشطة التفاعلية، تستقبل به جزيرة الماريه، رأس السنة الصينية الجديدة، ويستمتع سكان وزوار العاصمة باحتفالات استثنائية بمناسبة عام التنين الصيني الجديد يومي 16 و17 فبراير في الساحة الجنوبية «ساوث بلازا»، ويحظى الزوّار بمشاهدة عروض حيّة مستوحاة من التقاليد الصينية، بما في ذلك عرض دقّ الطبول، ورقصات الأقنعة المتغيّرة وعرض الدمية الضخمة لمحاكاة رقصات الأسد ورقصة مهرجان الربيع.. وسيكون زوّار الساحة الجنوبية «ساوث بلازا» على موعدٍ مع مشاهدة عروض التمائم الصينية المتنقلة في أنحاء الوجهة، بما في ذلك تمائم الحظ، وعرض المشي على الأعمدة الخشبية.. وتقدّم الجزيرة مجموعة واسعة من خيارات أطعمة الشارع الصيني التقليدية، بما فيها أطباق ديم سَم الشهية ولفائف بيكينج داك.