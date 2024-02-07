«صناع الأمل» تتعاون مع فنانين لترسيخ ثقافة العطاء

دبي (الاتحاد)

انطلاقاً من التأثير الكبير الذي يمتلكه الفنانون والنجوم في مجتمعاتهم، وقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في حياة الآخرين، تعاونت مبادرة «صناع الأمل» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مع منصة ET بالعربي من أجل تبني مشاهير وفنانين معروفين في العالم العربي مشاريع ومبادرات إنسانية متنوعة في بلدان عدة؛ بهدف نشر قيم الخير والعطاء دون مقابل بين الناس، وترسيخ ثقافة الأمل والإيجابية في المجتمعات العربية. وتنظم مبادرة «صناع الأمل»، في 25 فبراير الجاري الحفل الختامي لتكريم الفائزين في الدورة الرابعة من «صناع الأمل»، حيث ينال صانع الأمل العربي الأول مكافأة مالية بين أكثر من 58 ألف مرشح. وكانت الدورة الرابعة من المبادرة انطلقت في 12 يونيو الماضي عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، البحث عن صناع الأمل في العالم العربي لعام 2023. ويذهب ريع حفل التكريم الذي يحييه أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي بباقة من أروع أغانيهم لدعم الأعمال الإنسانية.

ويشهد حفل تتويج «صناع الأمل» هذا العام والذي سيكون الأضخم من نوعه، مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.

وتهدف المبادرة إلى بلورة رؤية مشتركة عنوانها «الفن يصنع الأمل»، وإشراك المشاهير العرب في فعل الخير، وترسيخ صورتهم كمثال يحتذى به في العمل الإنساني، ودعم وتمكين العمل الخيري من خلال التعاون مع شخصيات تتمتع بمكانة مرموقة فنياً واجتماعياً.

وتسعى «الفن يصنع الأمل»، إلى إظهار الوجه الإنساني للمشاهير العرب، بما يقربهم أكثر من الجماهير، ويسهم في تحفيز المجتمعات على فعل الخير، وتقليص الفجوة بين المشاهير وجماهيرهم في مختلف أرجاء العالم العربي، أسوة بمشاهير عالميين، حيث تنتشر بينهم ظاهرة تبني مشاريع إنسانية أو خيرية معينة، وإطلاق مبادرات خيرية خاصة بهم، كما يمتلك العديد منهم مؤسسات خيرية أو مبادرات على المستوى العالمي تسعى دائماً لنشر ثقافة الخير والأمل في المجتمعات.

وأكدت غاية البناي مديرة مشروع مبادرة «صناع الأمل» أن هذه الشراكة تتيح الفرصة أمام الشخصيات الفنية العربية المعروفة للمساهمة في التخفيف من معاناة فئات مهمشة، من خلال التعريف بمشاريع حيوية في بلدان عدة، بالتعاون مع «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ما يجعل من مشاركتهم حافزاً جديداً لجمهورهم من أجل العطاء ومساعدة الآخرين.

وقالت: «أظهر فنانون عرب يمتلكون رصيداً كبيراً من الشهرة والانتشار، تفاعلاً مع هذا التوجه الإنساني، ورغبة في التعريف بهذه المشاريع الحيوية على أوسع نطاق في بلدان عدة»، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يأتي امتداداً لشراكة طويلة مع مبادرة «صناع الأمل» تمثلت بحضور دائم لنخبة منهم في الحفلات الختامية لتتويج الفائزين في كل دوراتها، وهذا التعاون يكتسب زخماً جديداً هذا العام، وسيبقى متواصلاً في الدورات المقبلة.