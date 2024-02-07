مهرجان الموسيقى الإلكترونية يعود إلى "نيويورك أبوظبي"

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الرابعة من مهرجان الموسيقى الإلكترونية "إلكتروفيست" تحت عنوان "أمبينويز" يوم السبت 17 فبراير، الساعة 3:30 عصراً، على مسرح الصندوق الأسود في مركز الفنون. وتضم تشكيلة هذا العام فنانين محليين ومن سلطنة عمان يعرضون جوانب غير تقليدية من أنماط الموسيقى الإلكترونية في المنطقة.تنظّم صفية البلوشي هذه التجربة الغامرة ليوم كامل، وهي مساعدة باحثة في مجال الثقافة الموسيقية والصوتية MaSC، وزميلة برنامج كوادر، وهو برنامج زمالة بحثية فريد من نوعه يسمح للخريجين الإماراتيين المتميزين اكتساب الخبرة البحثية. وتحت إشرافها، ستتضمن الدورة الرابعة للمهرجان عدداً من العروض لأنماط مختلفة من الموسيقى الإلكترونية.

يتراوح المزيج الديناميكي من فناني الأداء من أولئك الذين يتمتعون برؤية ثابتة داخل المشهد إلى الجواهر المخفية التي تحافظ على مظهر أقل. وتهدف البلوشي، وهي أيضاً زميلة فنية في برنامج "نمو" ومؤلفة ومرشحة وأمينة عرض "حكاية" في مركز الفنون، إلى توفير مساحة للفنانين المحليين والإقليميين الذين يسهمون في المشهد الفني النابض بالحياة في دولة الإمارات، ولو بشكل غير مباشر وبدون حضور بارز في السهرات الموسيقية.

وقال ثاديوس ستيجال مدير الإنتاج الفني ومدرب الموسيقى والمنتج في جامعة نيويورك أبوظبي: بالنسبة للمهتمين بالموسيقى التجريبية، وأولئك الذين تهمهم الفنون والثقافة بشكل عام، فإن فعالية "أمبينويز" بمثابة منصة حيوية للموسيقيين والجمهور للتعرف على تجارب مميزة وحيوية تمثّل مختلف أنحاء المنطقة.

وسوف تختتم فعالية "أمبينويز" بجلسة موسيقية تعاونية تضم العديد من الفنانين المشاركين، وسيتمكن الزوار من دعم الفنانين والمشهد الفني المحلي بشراء التسجيلات، وسواها من المنتجات في مركز الفنون. يمكن للجمهور أيضاً حضور حوار حصري بعد الحدث مع الفنانين وشركة "آنالوغ أميغو" للتسجيلات المستقلة التي تركز على أشرطة الكاسيت، والتي تدعم فناني الأداء من مقرها في دولة الإمارات.