العالمي "إيزاك" يشارك في "معرض الأفلام والقصص" بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة MEFCC، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة والذي يتم تنظيمه بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن انضمام الممثل والمنتج الحائز جائزة غولدن غلوب، أوسكار إيزاك، إلى قائمة النجوم المشاركين في نسخة عام 2024 من المعرض الذي يقام من 9 إلى 11 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.وعُرف إيزاك بأدائه عدداً من الأدوار التي لقيت إعجاب محبيه وبخوضه مسيرة غير اعتيادية بدأت من ملحمة Star Wars وصولاً إلى عالم Marvel السينمائي وعالم X - Men، إلا أن أداءه دور بو دامرون، طيار جناح x المقاتل في ثلاثية Star Wars ،2015 - 2019 هو ما جعل منه نجماً عالمياً محبوباً وإسماً معروفاً في المجال. كما أسهم أداؤه دور مغنٍ شعبي مكافح في الدراما الموسيقية Inside Llewyn Davis (2013) في ترشيحه لجائزة غولدن غلوب، وقد حصل فعلياً على هذه الجائزة عن دوره في مسلسل HBO القصير Show Me a Hero ورشِّح لنيل جائزة إيمي عن دوره في مسلسلScenes from a Marriage على قناة HBO.

وشكّل Moon Knight دخول إيزاك إلى عالم Marvel السينمائي، حيث أدى دور البطولة في هذه السلسلة المكونة من 6 حلقات والتي تدور أحداثها حول رجل قانون مستقل على صلة بكائن قمر مصري من عالم آخر. وتبعت مشاركته هذه أدوار أكثر شهرة، حيث أعار صوته لشخصية ميغيل أوهارا وSpider - Man 2099 في Spider-Man: Into the Spider - Verse وSpider - Man: Across the Spider-Verse، ولديوك ليتو أتريدس في الفيلم الهوليوودي الشهير Dune.

وسيسرّ حضور إيزاك إلى أبوظبي هواة معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة ورواده، حيث سيشارك الممثل الذي استوحى دوره من شخصية ستانلي كوبريك في فعالية لقاء النجوم التي تتيح للزوار مقابلة أبرز المشاهير والتقاط الصور معهم لترافقهم هذه الذكرى مدى العمر.

كما سينضم فنان المانغا الأسطوري ومبتكر شخصية الكابتن تسوباسا، يويتشي تاكاهاشي، إلى معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في أبوظبي حيث سيسرّ محبوه بلقائه. فقد ألهمت مانغا تاكاهاشي المعروف بالكابتن ماجد في منطقة الشرق الأوسط، مختلف الأجيال على مر السنين، وليس فقط محبي الرسوم المتحركة والمانغا، ولاعبي كرة القدم المحترفين بمن فيهم ميسي وزيدان وإنييستا وسواهم الكثير. ويظهر تأثيره في المنطقة واضحاً حيث نشأ الكثير من المعجبين على هذه السلسلة التي تُعتبر من أبرز الأعمال التي ساهمت في رواج الأنيمي في الشرق الأوسط.

وستنضم إلى مجموعة النجوم صوفيا دي مارتينو التي أدت دور سيلفي في مسلسل Loki التلفزيوني من عالم Marvel السينمائي. وحصلت دي مارتينو على جائزة "الأداء المتميز" وجائزة أفضل فريق إلى جانب توم هيدلستون وأوين ويلسون في حفل توزيع جوائز MTV Movie & TV لعام 2022. وقد جعلها أداؤها المتميز وحضورها الجذاب نجمة محببة لدى الجماهير، حيث يطالب المشاهدون بمنحها دوراً أوسع في أعمال عالم Marvel السينمائي المستقبلية.

أما تورو فورويا، فهو أسطورة في عالم التمثيل الصوتي في اليابان، حيث ظهر لأول مرة في سن العاشرة وأدى عدداً من الشخصيات الشهيرة خلال مسيرته المهنية التي بدأت منذ 50 عاماً. اشتهر فورويا بإعارته صوته لشخصية تاكسيدو ماسك في Sailor Moon، وأمورو راي في Mobile Suit Gundam، يامشا في Dragon Ball، سابو في One Piece، بيغاسوس سيا في Saint Seiya، وراي فورويا في Detective Conan. كما أعار فورويا صوته لأكثر من 100 شخصية في عالم الأنيمي.

ويستضيف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة عام 2024 مجموعة متميزة من مؤدّي الصوت ومن بينهم الممثل ومؤدي الصوت والمغني الياباني شو هايامي، فرانك ويلكر الفنان الذي أعار صوته لشخصية ميغاترون في فيلم Transformers، غارفيلد وسكوبي دو، بيتر كولين مؤدي صوت شخصية أوبتيموس برايم، بطل Transformers ومؤدي الصوت والموسيقي تروي بايكر.

وتستضيف أبوظبي الأسبوع المقبل مبتكر القصص المصورة الشهير سيمون دي ميو. وبصفته فناناً حصرياً لدى DC Comics، يُعتبر دي ميو حالياً سلسلة جديدة لباتمان وروبن وسيُمتع الجمهور بالتحدث عن مسيرته العريقة كفنان في هذا المجال.

وسينضم دي ميو إلى مجموعة النجوم الكبيرة المشاركة في دورة هذا العام من المعرض إلى جانب مبتكر القصص المصورة البرازيلي الأسطوري إيفان ريس، مارك بروكس، كارلو باغولايان، ستيفن سيغوفيا، ستيف ماكنيفن، وكودي عبدو المعروف باسم BossLogic.

وتضم مجموعة المشاهير الضيوف المشاركين في المعرض هذا العام الممثل تاز سكايلر المرشح لجائزة أوليفييه وزميله نجم سلسلة One Piece إيناكي غودوي. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة جايمس وأوليفر فيلبس اللذين أديا دور التوأمين المشاكسين ويزلي في سلسلة Harry Potter، وممثل Star Wars الشهير تيمويرا موريسون.

يضم المعرض إرثاً غنياً يمتد على مدى 12 عاماً من الاحتفاء بالأفلام والانتاج التلفزيوني والخيال العلمي والأنيمي والمانجا والألعاب والقصص المصورة والمقتنيات، ويُقام في شراكة استراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ويهدف المعرض إلى توفير تجربة خلابة للمعجبين في العاصمة الإماراتية ليستمتعوا بأنشطة جذابة لا تُحصى بدءاً من لقاء النجوم، حيث يمكن للزوار مقابلة المشاهير وصنع ذكريات ترافقهم مدى الحياة، ونادي مبدعي القصص المصورة، حيث يمكن لعشاق هذا النوع من الفن توجيه طلبات لأعمال فنية خاصة بهم، إضافة إلى ممشى الفنانين الذي يضم فنانين محليين وإقليميين ناشئين ومعروفين يعرضون ويبيعون أحدث أعمالهم، وساحة الألعاب حيث يمكن للمعجبين تعزيز أدائهم والتنافس في مختلف البطولات والتحديات.

ويشهد المسرح الرئيس Main Stage استضافة حلقات نقاش مع المشاهير ومقابلات وجلسات مجتمعية، وعروضاً أوّلية للمعجبين والضيوف، بينما يمكن للزوار الاستمتاع في ساحة المهرجان Festival Plaza بعروض ترفيهية حية وأنشطة موسيقية.