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«اللوفر أبوظبي» يحتفي برأس السنة الصينية

«اللوفر أبوظبي» يحتفي برأس السنة الصينية
8 فبراير 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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بمناسبة رأس السنة الصينية، ينظم متحف اللوفر أبوظبي احتفالية خاصة تجسد التراث الصيني، وتقود المشاركين للوصول إلى حالة فريدة من الصفاء الذهني عبر جلسة تأمل تحت إشراف المعلم «كان»، خبير ومدرب الشاولين، وتستمر الجلسة لمدة ساعة واحدة بهدف تحسّين الصحة البدنية والذهنية للحضور وتجديد حيويتهم.
وتتضمن الفعالية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، عرضاً لفنون الشاولين، ما يمنح المشاركين تجربة تأملية تبعث الهدوء في النفس.. كما سيحظى المشاركون بعد انتهاء الفعالية بفرصة لحضور حفل شاي هادئ، تقدِّم لهم فيه ساقية خبيرة في الشاي مزيجاً منعشاً.

التراث الصيني
السنة الصينية
رأس السنة الصينية
احتفالات السنة الصينية
متحف اللوفر أبوظبي
متحف اللوفر
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اللوفر أبوظبي
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