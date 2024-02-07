«إلكتروفيست» يعود إلى «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت عنوان «أمبينويز».. تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الرابعة من مهرجان الموسيقى الإلكترونية «إلكتروفيست» في السابع عشر من فبراير الحالي على مسرح الصندوق الأسود بمركز الفنون.. وتضم تشكيلة هذا العام فنانين محليين، إلى جانب فنانين من سلطنة عُمان، يعرضون جوانب غير تقليدية من أنماط الموسيقى الإلكترونية في المنطقة.. وتمثل النسخة الحالية «تجربة غامرة ليوم كامل»، تنظّمها صفية البلوشي، المساعدة الباحثة في الثقافة الموسيقية والصوتية، زميلة برنامج كوادر، وهو برنامج يسمح للخريجين الإماراتيين المتميزين باكتساب الخبرة البحثية. كما تتضمن الفعاليات عروضاً للموسيقى الإلكترونية.. وقال ثاديوس ستيجال، مدير الإنتاج الفني، مدرب الموسيقى والمنتج في الجامعة: «اخترنا فنانين رائعين من الإمارات وعُمان لتقديم تجربة لا تُنسى على منصة حيوية».