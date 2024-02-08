مهمة أميركية إلى القمر تنطلق 14 فبراير

ستحاول شركتان أميركيتان إرسال مركبة إلى القمر في 14 فبراير، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا الأربعاء، وذلك بعد شهر من فشل أول مهمة خاصة.

وستُنفَّذ المهمة من خلال مركبة ابتكرتها شركة "إنتويتيف ماشينز" التي تتخذ في هيوستن مقراً.

وستُطلَق المركبة بواسطة صاروخ من "سبايس إكس".

وتعود آخر محاولة لإرسال مركبة إلى القمر إلى يناير، إذ نُفذت بواسطة مركبة من شركة "اتروبوتيك" أُطلقت بصاروخ "فولكان سنتور" من مجموعة "يو ال ايه".

وبسبب تسرب للوقود خلال الرحلة، فشلت المركبة في الوصول إلى القمر وتفككت عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.

ومن المقرر أن تطلق شركة "سبايس اكس" الصاروخ في 14 فبراير عند الساعة 12,57 صباحا (05,57 بتوقيت غرينتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا. ويُفترض أن تهبط المركبة المسماة "نوفا-سي" على القمر في 22 فبراير.

وإذا نجحت هذه المهمة، فستشكل اول عملية هبوط لمركبة فضائية أميركية على القمر منذ نهاية برنامج أبولو قبل أكثر من 50 عاماً، وأول عملية هبوط على سطح القمر لمركبة تابعة لشركة خاصة.

وستنقل "نوفا-سي" إلى القمر أدوات علمية لناسا التي وقعت عقدا بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار مع شركة "إنتويتيف ماشينز".

وستحاول الأدوات توفير فهم أفضل للبيئة القمرية، من أجل مساعدة ناسا على إعادة رواد الفضاء إلى القمر ضمن برنامجها أرتيميس.

وستحمل مركبة "نوفا-سي" أيضا منحوتات ملونة للفنان المعاصر جيف كونز.



