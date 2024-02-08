الجمعة 9 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مهمة أميركية إلى القمر تنطلق 14 فبراير

مهمة أميركية إلى القمر تنطلق 14 فبراير
8 فبراير 2024 13:21

ستحاول شركتان أميركيتان إرسال مركبة إلى القمر في 14 فبراير، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا الأربعاء، وذلك بعد شهر من فشل أول مهمة خاصة.
وستُنفَّذ المهمة من خلال مركبة ابتكرتها شركة "إنتويتيف ماشينز" التي تتخذ في هيوستن مقراً.
وستُطلَق المركبة بواسطة صاروخ من "سبايس إكس".
وتعود آخر محاولة لإرسال مركبة إلى القمر إلى يناير، إذ نُفذت بواسطة مركبة من شركة "اتروبوتيك" أُطلقت بصاروخ "فولكان سنتور" من مجموعة "يو ال ايه".
وبسبب تسرب للوقود خلال الرحلة، فشلت المركبة في الوصول إلى القمر وتفككت عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.
ومن المقرر أن تطلق شركة "سبايس اكس" الصاروخ في 14 فبراير عند الساعة 12,57 صباحا (05,57 بتوقيت غرينتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا. ويُفترض أن تهبط المركبة المسماة "نوفا-سي" على القمر في 22 فبراير.
وإذا نجحت هذه المهمة، فستشكل اول عملية هبوط لمركبة فضائية أميركية على القمر منذ نهاية برنامج أبولو قبل أكثر من 50 عاماً، وأول عملية هبوط على سطح القمر لمركبة تابعة لشركة خاصة.
وستنقل "نوفا-سي" إلى القمر أدوات علمية لناسا التي وقعت عقدا بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار مع شركة "إنتويتيف ماشينز".
وستحاول الأدوات توفير فهم أفضل للبيئة القمرية، من أجل مساعدة ناسا على إعادة رواد الفضاء إلى القمر ضمن برنامجها أرتيميس.
وستحمل مركبة "نوفا-سي" أيضا منحوتات ملونة للفنان المعاصر جيف كونز.

أخبار ذات صلة
مركبة أميركية إلى القمر في عيد الحب
القمر "ميماس" قابل لإيواء شكل من الحياة
المصدر: آ ف ب
القمر
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
اليوم 11:57
جهود الوساطة الإماراتية تنجح في اتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
جهود الوساطة الإماراتية تنجح في اتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 11:49
«النخلة في عيون العالم» تعلن الفائزين في المسابقة
الترفيه
«النخلة في عيون العالم» تعلن الفائزين في المسابقة
اليوم 12:48
عروض تقنية في «أضواء الشارقة» بالحمرية
الترفيه
عروض تقنية في «أضواء الشارقة» بالحمرية
اليوم 12:40
الإمارات تطلق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية
علوم الدار
الإمارات تطلق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©